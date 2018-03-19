Ракеты КНДР способны достичь Европы - немецкая разведка

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Баллистические ракеты Северной Кореи могут достичь Германии и других стран Европы. Пхеньян также может оснащать свои ракеты ядерными боеголовками, заявил вице-президент Федеральной службы разведки Оле Диль на закрытой встрече с депутатами Бундестага, сообщает Bild.

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По информации издания, Диль заявил, что можно с уверенностью сказать, что Северная Корея может теперь "достичь Европы и Германии своими ракетами".

Однако он также отметил, что переговоры между Южной и Северной Кореей являются признаком разрядки напряженности.

Напомним, США ввели санкции против КНДР за использование химического оружия при убийстве Ким Чен Нама, брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, в феврале 2017 года.