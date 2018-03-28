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    Обнародованы кадры со встречи Ким Чен Ына и Си Цзиньпина

    (обновлено: )3310
    Ким Чен Ын 25-28 марта вместе с супругой совершил неофициальный визит в Китай. Встреча двух лидеров состоялась в Доме народных собраний.
    Канал на Youtube Центрального телевидения Китая

    Центральное телевидение Китая показало видеокадры со встречи председателя КНР Си Цзинпьина и лидера КНДР Ким Чен Ына, который совершил в начале недели неофициальный визит в Китай.

    Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Историческая встреча. Президент Южной Кореи принял делегацию из КНДР

    В среду утром, 28 марта, агентство Синьхуа сообщило, что Ким Чен Ын 25-28 марта вместе с супругой совершил неофициальный визит в Китай. Позднее идентичное сообщение появилось на сайте министерства иностранных дел КНР. Поездка в Китай стала первым зарубежным визитом Ким Чен Ына после его прихода к власти (2011).

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    Встреча двух лидеров состоялась в Доме народных собраний.

    Спекуляции о том, что Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай на бронированном поезде появились в понедельник вечером, однако официально эту информацию ни одна из сторон не подтверждала. Во вторник утром в центре Пекина были усилены меры безопасности, а по главной улице проехал кортеж без опознавательных знаков и двигался в направлении Пекинского железнодорожного вокзала. Сразу же после этого, японские СМИ сообщили о том, что спецпоезд из КНДР покинул вокзал.

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