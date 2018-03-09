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    Трампу переадли письмо от Ким Чен Ына - СМИ

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (823)

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    По данным СМИ, южнокорейская делегация вручила письмо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Белый дом для президента Дональда Трампа.
    Ким Чен Ын
    KNS / KCNA / AFP

    КИЕВ, 9 мар – РИА Новости Украина. Приехавшая в Вашингтон после переговоров с Северной Кореей южнокорейская делегация передала президенту США Дональду Трампу письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает телеканал CNN со ссылкой на зарубежные дипломатические источники.

    Дональд Трамп. Архивное фото
    twitter.com/realdonaldtrump
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    "Южнокорейская делегация вручила письмо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Белый дом для президента Трампа в четверг", — сообщает телеканал.

    Ожидается, что представители Южной Кореи и США сделают официальное заявление по итогам сегодняшней встречи в 19.00 (2.00 по Киеву пятницы).

    На этой неделе администрация президента Южной Кореи сообщила, что в ходе состоявшихся в Пхеньяне переговоров между южнокорейской правительственной делегацией и лидером КНДР Ким Чен Ыном северокорейская сторона подтвердила "приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и дала понять, что у нее не будет причин для обладания ядерным вооружением в случае отсутствия военных угроз для КНДР и гарантий сохранности северокорейского режима".

    Ранее сообщалось, что США ввели санкции против КНДР за использование химоружия. 

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