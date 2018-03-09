Детали встречи Трампа с Ким Чен Ыном определят позднее - Белый дом

КИЕВ, 9 мар – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп согласился встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, время и место встречи будут согласованы позднее, тем временем санкции и давление на КНДР пока будут сохранены.

Ранее советник президента Южной Кореи по безопасности Чон Ый Ён сообщил журналистам в Вашингтоне, что Ким Чен Ын готов к денуклеаризации и к личной встрече с Трампом, который согласился провести встречу до мая.

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"Он (Трамп) примет приглашение встретиться с Ким Чен Ыном в том месте и в то время, которые будут определены. Мы с нетерпением ожидаем денуклеаризации Северной Кореи. Тем временем все санкции и максимальное давление должны сохраняться", — говорится в заявлении Сандерс.

В личном сообщении сам Трамп оценил развитие ситуации вокруг КНДР как "большой прогресс" и уточнил, что санкции будут действовать, пока не будет достигнуто соглашение.

"Большой прогресс, но санкции останутся, пока не будет достигнуто соглашение. Встреча планируется!" — написал он в Twitter.

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Ранее на этой неделе администрация президента Южной Кореи сообщила, что в ходе состоявшихся в Пхеньяне переговоров между южнокорейской правительственной делегацией и лидером КНДР Ким Чен Ыном северокорейская сторона подтвердила "приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и дала понять, что у нее не будет причин для обладания ядерным вооружением в случае отсутствия военных угроз для КНДР и гарантий сохранности северокорейского режима".