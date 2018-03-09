Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном до мая

КИЕВ, 9 мар – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп согласился встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до мая. Об этом заявил советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чон Ый Ён.

"Президент согласился встретиться с Ким Чен Ыном до мая", — заявил Чон Ын Ён.

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"Давление (на КНДР) продолжится, пока Северная Корея не воплотит свои слова в конкретные дела", — добавил он.

Ранее на этой неделе администрация президента Южной Кореи сообщила, что в ходе состоявшихся в Пхеньяне переговоров между южнокорейской правительственной делегацией и лидером КНДР Ким Чен Ыном северокорейская сторона подтвердила "приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и дала понять, что у нее не будет причин для обладания ядерным вооружением в случае отсутствия военных угроз для КНДР и гарантий сохранности северокорейского режима".

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Ранее стало известно, что приехавшая в Вашингтон после переговоров с Северной Кореей южнокорейская делегация передала президенту США Дональду Трампу письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына.