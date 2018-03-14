Эксперты: переговоры Трампа с Ким Чен Ыном рискованны для США

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Готовящиеся переговоры президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном содержат серьезные риски для Соединенных Штатов, считают американские эксперты, выступавшие в среду на брифинге по КНДР в Институте Вудро Вильсона в Вашингтоне.

"Президент Трамп вступает в ситуацию, которая на протяжении десятилетий не оставляла в покое других президентов, дипломатов, государственных деятелей. Согласившись на этот саммит, президент Трамп отбросил традиционный подход к политике в отношении Северной Кореи", — сказал Абрахам Денмарк, директор программы изучения Азии в институте.

Он отметил, что предыдущие президенты США постоянно получали от КНДР приглашения на переговоры, но лишь Трамп такое приглашение принял.

"Предыдущие президенты не принимали это предложение, потому что это огромная уступка Северной Корее, ее воспринимают как рычаг давления на США в ходе переговоров, это дает огромный авторитет и легитимность руководству Северной Кореи. Если заранее идти на эту уступку без каких-либо уступок со стороны Северной Кореи, это переворачивает все переговоры вверх дном. Так что мы оказались в незнакомой ситуации", — сказал Денмарк.

Он также констатировал, что КНДР до сих пор не прокомментировала готовящиеся переговоры, и расценил это "молчание в эфире" как стремление сохранить максимальную гибкость в преддверии встречи.

В свою очередь, бывший помощник госсекретаря по разведке и исследованиям Стэплтон Рой считает, что у встречи есть и положительные моменты, хотя их немного.

"У нас нет достойных вариантов относительно Северной Кореи. Мы объявили ядерную и ракетную программу Северной Кореи неприемлемыми, но у нас нет приемлемого способа заблокировать ее осуществление", — констатировал Рой.

По его словам, переговоры могут продемонстрировать добрую волю США вести переговоры на тот случай, если Вашингтон все же решит прибегнуть к силовому варианту. Другое преимущество он видит в том, что КНДР действует через южнокорейских представителей и что Южная Корея поддерживает эти переговоры, тогда как в прошлом Пхеньян стремился разговаривать с США напрямую, отодвинув Сеул в сторону.

Однако, Рой также видит в переговорах множество рисков.

"Без какой-либо предварительной подготовки президент Трамп приступил к крупнейшей инициативе "на заднем дворе" КНР и Японии. Ни с одной из этих стран не советовались и не информировали ее заранее, и обеим не нравится подобное поведение на высоком уровне", — сказал Рой.

Также, по его словам, ошибочно создавать большие ожидания от встречи, поскольку у нее есть все шансы окончиться ничем. Наконец, США и КНДР совершенно по-разному понимают денуклеаризацию, отметил он. КНДР предлагала два варианта — сократить свой ядерный арсенал вместе с другими державами либо же избавиться от него, но после того, как США выведут военных с Корейского полуострова, откажутся от гарантий безопасности Южной Корее и еще выдержат 10-20 лет ожидания. Кроме того, у Трампа нет опытной команды переговорщиков по КНДР, заключил Рой.