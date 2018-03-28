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    Эксперт ООН прокомментировал украинский "след" в ракетах КНДР

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (825)

    (обновлено: )802140
    По словам эксперта группы ООН по санкциям в отношении КНДР Дмитрия Кику, в ответ на запрос группы экспертов Украина подтвердила, что, скорее всего, северокорейские двигатели данных ракет содержат украинские элементы.
    Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-12
    REUTERS KCNA/via REUTERS

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Украина подтвердила, что двигатели на северокорейских межконтинентальных баллистических ракетах могли содержать элементы, производившиеся на украинском предприятии "Южмаш". Об этом заявил в среду эксперт группы ООН по санкциям в отношении КНДР Дмитрий Кику.

    Запуск баллистической ракеты КНДР. Архивное фото
    REUTERS KCNA
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    По его словам, в 2017 году в СМИ была опубликована информация о том, что, возможно, двигатели для северокорейских МБР имеют элементы советских двигателей РД-250, производимых "Южмашем".

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    "Группа экспертов ООН занималась изучением незаконной деятельности, связанной не только с развитием ракетно-ядерной программы, но и деятельностью, но и вопросами, связанными с запретом на осуществление любой деятельности в области вооружений… В ответ на запрос группы экспертов Украина подтвердила, что, скорее всего, северокорейские двигатели данных ракет содержат украинские элементы", — сказал эксперт.

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    Группа экспертов санкционного комитета по КНДР следит за выполнением резолюций, принятых в отношении Северной Кореи. Мандат работы группы экспертов продлен СБ ООН до 24 апреля 2019 года. Согласно распространённому СБ ООН документу, эксперты должны представить комитету по санкциям итоговый доклад, содержащий выводы и рекомендации, не позднее 1 февраля 2019 года.

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