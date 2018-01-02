Постпред США: КНДР готовит новое ракетное испытание

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что КНДР может готовить новое ракетное испытание.

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"Мы слышим сообщения о том, что КНДР может готовить очередное ракетное испытание. Надеюсь, что этого не произойдет. Но если это так, мы должны принять еще больше мер в отношении северокорейского режима", — заявила Хейли журналистам в ООН.

"Мы никогда не признаем КНДР в качестве ядерной державы", — сказала американский постпред.

Ранее президент США Дональд Трамп после того, как Южная Корея предложила КНДР провести переговоры на высоком уровне 9 января, заявил, что санкции начинают оказывать влияние на Северную Корею.