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    Постпред США: КНДР готовит новое ракетное испытание

    (обновлено: )80
    Как заявила постпред США при ООН Никки Хейли, Штаты никогда не признают КНДР в качестве ядерной державы: "Мы должны принять еще больше мер в отношении северокорейского режима".
    Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли
    @Makeiev

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что КНДР может готовить новое ракетное испытание.

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    "Мы слышим сообщения о том, что КНДР может готовить очередное ракетное испытание. Надеюсь, что этого не произойдет. Но если это так, мы должны принять еще больше мер в отношении северокорейского режима", — заявила Хейли журналистам в ООН.

    "Мы никогда не признаем КНДР в качестве ядерной державы", — сказала американский постпред.

    Ранее президент США Дональд Трамп после того, как Южная Корея предложила КНДР провести переговоры на высоком уровне 9 января, заявил, что санкции начинают оказывать влияние на Северную Корею.

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