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    Ракеты КНДР пока не представляют угрозу для США – глава Пентагона

    (обновлено: )19401
    На данный момент межконтинентальные баллистические ракеты КНДР не представляют существенной угрозы для США, заявил американский министр обороны Джеймс Мэттис.
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA

    КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что на данный момент межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) КНДР не представляют угрозу для основной территории США.

    Запуск ракеты КНДР
    @XHNews
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    "На данный момент они не представляют существенной угрозы для нас. Мы пока проводим экспертизу по данному поводу", — заявил Мэттис журналистам в беседе, стенограмму которой распространил Пентагон.

    В ноябре КНДР сообщила об испытании нового типа МБР, которая может достичь континентальной части США.

    КНДР в последние годы занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США. Усиливающиеся с каждым разом санкции ООН пока были не в состоянии добиться прекращения ракетно-ядерной активности Пхеньяна.

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    Последнее испытание ракеты "Хвасон-15", которая, предположительно, может поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров, КНДР провела 29 ноября. Пхеньян заявил, что теперь он получил возможность наносить ядерные удары по всей территории США.

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