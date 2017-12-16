Ракеты КНДР пока не представляют угрозу для США – глава Пентагона

КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что на данный момент межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) КНДР не представляют угрозу для основной территории США.

"На данный момент они не представляют существенной угрозы для нас. Мы пока проводим экспертизу по данному поводу", — заявил Мэттис журналистам в беседе, стенограмму которой распространил Пентагон.

В ноябре КНДР сообщила об испытании нового типа МБР, которая может достичь континентальной части США.

КНДР в последние годы занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США. Усиливающиеся с каждым разом санкции ООН пока были не в состоянии добиться прекращения ракетно-ядерной активности Пхеньяна.

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Последнее испытание ракеты "Хвасон-15", которая, предположительно, может поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров, КНДР провела 29 ноября. Пхеньян заявил, что теперь он получил возможность наносить ядерные удары по всей территории США.