Ким Чен Ын сообщил, когда КНДР проведет ядерное разоружение

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина.

Пхеньян проведет ядерное разоружение Корейского полуострова, если Южная Корея и США создадут необходимые для этого условия, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с главой КНР Си Цзиньпином в Пекине, передает " Синьхуа ".

"Проблема денуклеаризации на Корейском полуострове будет решена, если Южная Корея и США положительно воспримут наши усилия по разоружению и создадут атмосферу спокойствия и стабильности, когда будут принимать последовательные и согласованные меры по установлению мира", — подчеркнул Ким Чен Ын.

По его словам, на разоружении настаивали бывшие лидеры Северной Кореи Ким Ир Сен и Ким Чен Ир.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын совершил визит в Китай.