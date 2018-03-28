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    В мире

    Ким Чен Ын сообщил, когда КНДР проведет ядерное разоружение

    (обновлено: )14310
    Как отметил Ким Чен Ын, США должны создать атмосферу спокойствия и стабильности и должны принимать последовательные и согласованные меры по установлению мира.
    Ким Чен Ын
    REUTERS Damir Sagolj

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. 

    Встреча Ким Чен Ына и Си Цзиньпина. Видео
    Канал на Youtube Центрального телевидения Китая
    Обнародованы кадры со встречи Ким Чен Ына и Си Цзиньпина
    Пхеньян проведет ядерное разоружение Корейского полуострова, если Южная Корея и США создадут необходимые для этого условия, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с главой КНР Си Цзиньпином в Пекине, передает "Синьхуа".

    "Проблема денуклеаризации на Корейском полуострове будет решена, если Южная Корея и США положительно воспримут наши усилия по разоружению и создадут атмосферу спокойствия и стабильности, когда будут принимать последовательные и согласованные меры по установлению мира", — подчеркнул Ким Чен Ын.

    По его словам, на разоружении настаивали бывшие лидеры Северной Кореи Ким Ир Сен и Ким Чен Ир.

    Напомним, ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын совершил визит в Китай.

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