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    Сулейман Керимов

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Сулейман Керимов
    Задержанному во Франции сенатору из РФ предъявили серьезные обвинения
    00:58 23.11.2017
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    Сулейман Керимов был задержан французской полицией в понедельник в Ницце в рамках расследования подозрений в уклонении от уплаты налогов во Франции.
    Сулейман Керимов
    Интерпол заявляет, что не объявлял Керимова в международный розыск
    17:26 11.09.2013
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    Интерпол сообщает, что получил от белорусских властей запрос на объявление в международный розыск с целью немедленного ареста Керимова и еще четырех человек, проходящих по тому же делу.
    Сулейман Керимов
    Источник: Керимов не ведет переговоры о продаже доли в "Уралкалии"
    09:32 09.09.2013
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    Миллиардер Сулейман Керимов не ведет предметных переговоров о продаже своей доли в производителе калийных удобрений ОАО "Уралкалий", однако предложения о продаже поступают.
    Сулейман Керимов
    Керимов не скрывается и готов дать любые объяснения властям Белоруссии
    16:15 02.09.2013
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    Сенатор Сулейман Керимов, которому правоохранительные органы Белоруссии предъявили обвинение по "делу Баумгертнера" и объявили в розыск, ни от кого не скрывается и готов дать любые объяснения.
    Сулейман Керимов
    Совладельцу "Уралкалия" грозит до 10 лет заключения
    13:45 02.09.2013
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    Следственный комитет Белоруссии обвиняет совладельца "Уралкалия" Сулеймана Керимова в организации злоупотребления властью и служебными полномочиями, говорится в сообщении СК.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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