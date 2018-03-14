Европейский ВПК в борьбе против антироссийских санкций

Валерий Самойлов, обозреватель

В Европейском Союзе все чаще слышны голоса тех, кто полагает назревшей отмену антироссийских санкций. Речь о политической и бизнес-элите. Победа на выборах в Италии пророссийских правых в лице партий "Италия, Вперед", "ЛИГИ" и внесистемной "Пять звезд" может поставить в общеевропейскую повестку переход от слов к делу. Тем более, что реальные процессы игнорирования санкций нарастают. Чего стоит, например, публичная поддержка канцлера Германии Ангелы Меркель и ее коллеги из Австрии Себастьяна Курца строительства "Северного потока-2".

Впрочем, наиболее ярко и свободно умонастроения европейской элиты выразил экс-президент Франции Николя Саркози еще в 2016-м году, выступая в Санкт-Петербурге на международном экономическом форуме.

В частности, он заявил, что: санкции с России надо снять: из-за них не удастся реализовать Минские соглашения, поскольку санкции порождают атмосферу недоверия между Россией и Европой. При этом Саркози предложил оригинальную схему: первой об отмене контрсанкций — запрета на импорт продовольствия из Европы, объявляет РФ. Потому как первым должен протянуть руку "самый сильный", а "самый сильный — это Россия и это президент Путин".

США должны быть отстранены от всех европейских дел. "Отношения между Европой и Россией не должны никем диктоваться", — заявил французский экс-президент, уточнив, что США не может вмешиваться в отношения между этими геополитическими субъектами.

Россию нужно привлечь к созданию общей системы противоракетной обороны в Европе. Естественно, в пику Америке.

"Россия — это самая большая страна в мире. Многие люди думали в 90-м году, что Россия теперь вычеркнута из дипломатической карты мира. В 2016 году так никто уже не думает. Россия вновь заняла свое место", — резюмировал Саркози.

Примечательно, что французский политик делал свои заявления в кампании главы Европейской Комиссии Жан-Клода Юнкера и премьер-министра Италии Маттео Ренци, которые не пытались их оспорить или затеять дискуссию. Что многие наблюдатели сочли как молчаливую поддержку тезисам Николя Саркози, отражающую непубличную позицию политической элиты Европы.

Теперь же, когда Дональд Трамп затеял торговую войну с ЕС, которая может привести к многомиллиардным потерям европейских производителей, многие в Европе начали задумываться о том, что эти потери могли бы быть компенсированы за счет отмены антироссийских санкций.

Самое забавное в нынешней ситуации, что "тараном" для отмены санкционного режима может послужить сотрудничество в сфере военно-промышленного коплекса между европейскими производителями и россиянами, которое, несмотря на все запреты и публичные заявления европолитиков, все санкционные годы шло полным ходом. О чем свидетельствует недавно вышедшая статья Антона Михненко в "EU Today" "Как европейцы помогают развитию российского ВПК".

Франция

"Ряд французских компаний, не таясь, ведут бизнес с РФ и повышают ее обороноспособность. К примеру, в январе 2014 г. французская компания ЕСА заключила контракт с российским предприятием "Проминвест" (входящим в состав госкорпорации "Ростех") на поставку четырех безэкипажных катеров Inspector Mk 2 и противоминных аппаратов для оснащения тральщиков проекта 12700 для ВМФ РФ".

Казалось бы, его выполнение, исходя из введенных санкций ЕС, следовало бы приостановить, а полученные деньги возвратить заказчику. Однако не тут-то было. Хотя контракт и был сокращен до трех катеров, Россия их все же получила: первый — осенью 2015-го, второй — в конце 2016-го, а третий — в июле 2017 г. Катера были отправлены российскому АО "Средне-Невский судостроительный завод", который входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация". Кроме того, ЕСА поставила комплекты своей противоминной системы, куда, кроме катера, входят буксируемая гидроакустическая система бокового обзора TOWCA и носовая опускаемая ГАС ISSS. Компания также обеспечила интеграцию противоминной системы на морском тральщике проекта 12700 "Александр Обухов", поставленном ВМС РФ в конце 2016 г.

Продолжила работу с РФ и другая крупнейшая французская компания — Thales Alenia Space (TAS), которая является одним из ведущих мировых производителей спутников, модулей полезной нагрузки и оборудования для космических аппаратов. Как сообщило 6 февраля 2018 г. российское издание "ЯрНовости", ПАО "Ярославский радиозавод" посетила делегация специалистов TAS.

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Оказывается, завод готовится к выпуску первой продукции космического назначения для этой французской компании. TAS еще в 2016 г. проявляла интерес к сборке модулей полезной нагрузки на ярославском предприятии, которое хотело получить заказы на разработку аппаратуры космического назначения. Однако тогда, по-видимому, что-то не сложилось. Но французы не отступились.

По словам гендиректора Ярославского радиозавода Сергея Якушева, предприятие уже несколько лет совместно с французами приводило производство в соответствие с требованиями Европейской организации по стандартизации в области космической деятельности (ЕСSS). Главными вопросами февральского трехдневного визита стало обсуждение графиков и дорожных карт совместных проектов, а также посещение производства по маршруту технологического цикла выпуска совместной продукции".

Италия

"Сотрудничество итальянского производителя AgustaWestland с российскими компаниями в сфере создания сборки средних вертолетов AW189 так и не прекратилось, а наоборот, в ближайшее время даже расширится. К сборке на подмосковном предприятии HeliVert, которым совместно владеют "Вертолеты России" и Leonardo Helicopters, подключится Казанский вертолетный завод (КВЗ). Производство, насколько сейчас известно, наладят по отверточному принципу, то есть машины будут собирать из уже готовых узлов. На 2019 г. запланированы проектные работы, на 2020-2021 гг. — закупка оборудования и изготовление оснастки. В 2021 г. линию введут в режим опытно-промышленной эксплуатации, а в 2022 г. выведут на проектную мощность. В общем, предполагается, что с 2022 г. на КВЗ будут собирать по 10 AW189 в год. Проект рассчитан до 2025 г."

Австрия

"Австрийцы не отстают от Италии и Франции. Минобороны России в 2010-2011 гг. заинтересовалось самолетами Diamond DA42 NG производства Diamond Aircraft Industries, чтобы использовать их в качестве учебных.

В 2013 г. АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА), получило контракт минобороны на создание учебно-тренировочных вариантов самолета DA42 NG, обозначенного DA42Т. Сборка DA42Т из австрийских комплектующих на УЗГА должна была начаться в 2015 г., а в 2016-м планировалось достижение их локализации до 100%-ного уровня.

В декабре 2017 г., во время визита заместителя министра обороны РФ Юрия Борисова на УЗГА, стало известно, что минобороны имеет твердый контракт на 35 самолетов. По его словам, в 2017 г. уже были поставлены три единицы, а в 2018-м завершатся государственные совместные испытания. В планах на этот год получить 17 самолетов, а в 2019-м — еще 15".

Венгрия

"Венгрия также попадает в нарушители. Так, 8 декабря 2017 г. авторитетное издание Jane's Defence Weekly сообщило, что Россия проведет капремонт 12 ударных вертолетов Ми-24Д ВВС Венгрии в рамках соглашения, подписанного 31 октября минувшего года. В середине ноября самолет Ан-124 уже транспортировал в Санкт-Петербург некоторое количество "крокодилов".

Это второе крупное соглашение, подписанное Россией на восстановление вертолетов ВВС Венгрии. Как сообщало российское издание ЦАМТО, в 2016 г. по итогам тендера ВС Венгрии заключили контракт с холдингом "Вертолеты России" на проведение ремонта пяти многоцелевых вертолетов Ми-17. Первые четыре машины уже отремонтированы и в мае 2017 г. были доставлены на авиабазу Кечкемет.

Подписав эти контракты, Будапешт пошел наперекор мнениям Брюсселя и Вашингтона, ведь обслуживание и капитальный ремонт Ми-17 и Ми-24 можно было бы провести в Польше или Чехии".

Болгария

"Оказалась нарушителем в этом году и Болгария. Со сменой власти в Софии оборонное ведомство передумало проводить модернизацию своих 12 самолетов МиГ-29 и трех самолетов МиГ-29УБ в Польше. Оказалось вдруг, что ни Варшава со своей материально-технической базой и опытом восстановления этих советских машин, ни Украина, которая уже достаточно давно выполняет ремонт и модернизацию МиГ-29, не имеют возможностей и права проводить эти работы.

…после длительной эпопеи с тендером, а также иском украинской компании "Укринмаш" уже в текущем году стало известно, что болгарская власть все же решила проводить ремонт и модернизацию самолетов Миг-29 в РФ. По факту София пошла на действия, противоречащие государственной программе болгарского правительства на период 2014-2018 гг., которая предусматривает "ликвидацию зависимости в сфере вооружений и военной техники стран, не являющихся членами НАТО и ЕС", а также на нарушения требований ЕС, касаемо ВТС с РФ"

Греция RIA News Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк РФ и США: на пороге санкционной войны

"Руководство страны, по-видимому, придерживается вполне понятной позиции — необходимости в первую очередь защитить свои интересы. 7 февраля 2017 г. министерство обороны Греции подписало с АО "Рособоронэкспорт" контракты общей стоимостью 16,6 млн евро на техническую и сервисную поддержку и поставку запасных частей для зенитных ракетных систем российского производства, состоящих на вооружении сухопутных войск и ВВС Греции, — 9К33М2/М3 "Оса-АК/АКМ", 9К331 "Тор-М1" и С-300ПМУ1. Контракты рассчитаны на три года — 2017-2019 гг."

Перечисляя все эти факты нарушений стран членов ЕС и НАТО санкционного режима в сфере военно-технического сотрудничества с РФ, автор исследования приходит к выводу, что европейский ВПК все чаще идет на открытое нарушение санкций с целью нарастить их до такого критического объема, который попросту вынудит лидеров европейских держав отменить этот режим вовсе.

Впрочем, и в Брюсселе находят "лазейки" для обхода санкционного режима в сфере ВТС.

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В конце февраля 2015 года Европейская комиссия разрешила создать КамАЗу совместное предприятие с немецким концерном Daimler, производителем автомобилей марки Mercedes-Benz. Таким образом, немцы получили 15% акций российского автомобильного гиганта. После заявления украинской стороны о нарушении духа санкций немецкой компанией, Еврокомиссия сообщила, что "нет запрета на слияние или создание совместных предприятий компаниями ЕС, при котором объединенная компания будет действовать в России и заниматься товарами двойного назначения и технологиями для военного использования или для российских военных".

Вывод очевиден. Европа устала от антироссийских санкций, диктуемых из Вашингтона. Критическая масса нарушений со стороны европейских производителей и даже политического руководства ряда стран вот-вот достигнет отметки, когда санкционный режим будет присутствовать исключительно на бумаге. А по факту будет упразднен. ВПК ЕС и РФ активно такой тенденции торят дорогу.