Евросоюз продлил антироссийские санкции

КИЕВ, 12 мар – РИА Новости Украина. Совет ЕС продлил еще на полгода, до 15 сентября, санкции в отношении 150 человек и 38 организаций из-за ситуации вокруг Украины, говорится в сообщении Совета. REUTERS TT News Agency/Janerik Henriksson К нам едет ревизор. Чего Украине ждать от визита Могерини

"Двенадцатого марта Совет продлил ограничительные меры за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2018 года. Меры содержат заморозку активов и ограничения на поездки. Они продолжают применяться к 150 людям и 38 организациям", — говорится в релизе.

Согласно релизу, оценка ситуации Евросоюзом не дает возможности изменить санкционный режим.

Юридические акты по этому продлению санкций будут опубликованы в Официальном журнале ЕС 13 марта, говорится в сообщении.

Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода. Их список постоянно расширялся как за счет граждан Украины, руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и представителей ополчения, так и за счет российских политических и общественных деятелей и юридических лиц. Сейчас в нем значатся 150 физических и 38 юридических лиц.

Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп распорядился продлить еще на год санкции в отношении РФ из-за ситуации в Украине. Россия же неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.