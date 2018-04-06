Порошенко прокомментировал новые санкции США против России

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал санкции США относительно российских бизнесменов и чиновников, а также заявил, что ожидает от Совета национальной безопасности и обороны предложений по синхронизации с Вашингтоном санкционных режимов. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

"Приветствую беспрецедентное расширение санкций США против фигурантов "кремлевского списка"! Достойный ответ агрессору через его олигархов и кремлевское окружение за агрессию против Украины, вмешательство во внутренние дела независимых государств и неуважение к международному праву", — написал Порошенко.

Президент ожидает, что Европейский союз аналогичным образом усилит и свои ограничительные меры против "кремлевской верхушки".

Только общим фронтом сможем изменить поведение России и восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины! "Ожидаю от Совета национальной безопасности и обороны Украины уже в ближайшее время комплексных предложений по синхронизации украинского и американского санкционных режимов", — добавил Порошенко.

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США внесли в пятницу в список санкций 38 российских бизнесменов и чиновников, а также компаний.