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    Россия

    Из-за санкций в России упал курс рубля

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    Вечерние торги привели к падению курса российского рубля по отношению к доллару. На фоне введения новых санкций США против российских бизнесменов и чиновников доллар стоит уже 58 рублей, евро - 71 рубль.
    Доллары США и рубли в кассе. Архивное фото
    RIA News Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Рубль к вечеру перед выходными усилил снижение, доллар превысил уровень 58 рублей на фоне снижения котировок нефти и новых санкций США против РФ, свидетельствуют данные торгов.

    Гривны
    УНИАН
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    Курс доллара расчетами "завтра" к 17.53 по Киеву повышался на 29 копеек — до 58 рублей, курс евро — на 56 копеек, до 71,18 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в пятницу доллар дорожал до 58,0125 рубля – максимума с 19 марта.

    Цена нефти снижается на 0,4% — до 68,03 доллара за баррель марки Brent, что давит на рубль.

    Кроме того, США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников.

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