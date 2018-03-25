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    Фотоленты

    В мире состоялась акция "Час Земли"

    (обновлено: )32
    Акция Час Земли-2018 за рубежом
    Акция Час Земли-2018 за рубежом
    Акция Час Земли-2018 за рубежом
    Акция Час Земли-2018 за рубежом
    Акция Час Земли-2018 за рубежом
    Акция Час Земли-2018 за рубежом
    Акция Час Земли-2018 за рубежом
    Акция Час Земли-2018 за рубежом
    Акция Час Земли-2018 за рубежом
    Акция Час Земли-2018 в России
    Акция Час Земли-2018 за рубежом
    Эйфелева башня после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Париже.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция Час Земли-2018 за рубежом
    Эйфелева башня после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Париже. Изображение составлено из двух фотографий.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция Час Земли-2018 за рубежом
    Эйфелева башня до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Париже. Изображение составлено из двух фотографий.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция Час Земли-2018 за рубежом
    Вестминстерский дворец до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Лондоне. Изображение составлено из двух фотографий.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция Час Земли-2018 за рубежом
    Тауэрский мост до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Лондоне. Изображение составлено из двух фотографий.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция Час Земли-2018 за рубежом
    Вестминстерский дворец до отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Лондоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция Час Земли-2018 за рубежом
    Вестминстерский дворец после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Лондоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция Час Земли-2018 за рубежом
    Собор Парижской Богоматери после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Париже. Изображение составлено из двух фотографий.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция Час Земли-2018 за рубежом
    Музей Лувра после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Париже.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция Час Земли-2018 в России
    Здание Дома правительства РФ (слева) и здание правительства Москвы до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Москве. Изображение составлено из двух фотографий.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Эйфелева башня после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Париже.

    "Час Земли" — международная символическая акция, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Мероприятие проводится по всему миру в конце марта. В 2018 году акция "Час Земли" проходил 24 марта между 20.30 и 21.30 (по местному времени). Целью акции является привлечение внимания к проблемам окружающей среды, напоминание о разумном потреблении электроэнергии и других ресурсов: воды, газа и тепла.

    Смотрите также: Экологическая акция "Час Земли". Справка

    В Украине 33 города присоединились к "Часу Земли". Наша страна участвует в акции на протяжении десяти лет.  В Киеве на час выключали подсветку Золотых ворот и монумента Родина-Мать.

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