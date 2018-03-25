В мире состоялась акция "Час Земли"

"Час Земли" — международная символическая акция, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Мероприятие проводится по всему миру в конце марта. В 2018 году акция "Час Земли" проходил 24 марта между 20.30 и 21.30 (по местному времени). Целью акции является привлечение внимания к проблемам окружающей среды, напоминание о разумном потреблении электроэнергии и других ресурсов: воды, газа и тепла.
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В Украине 33 города присоединились к "Часу Земли". Наша страна участвует в акции на протяжении десяти лет. В Киеве на час выключали подсветку Золотых ворот и монумента Родина-Мать.