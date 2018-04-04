"Украина — не Содом!": защитники семьи грозят чиновникам

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Яркую предупредительную акцию протеста провели в Киеве защитники традиционных семейных ценностей. Марш противников гендерного права прошел от Верховной Рады к Кабмину, оттуда к офису омбудсмена, поскольку к уполномоченному по правам человека — особые претензии, затем дошли и до администрации президента. Но сначала участники акции (более тысячи человек из разных регионов страны) выстроились по обе стороны улицы Грушевского от памятника генерала Ватутину и до здания Кабмина, развернув плакаты с требованиями защитить семейные ценности от "гендерных реформаторов".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Предупредительная мирная акция в защиту семейных ценностей

Взрыв народного возмущения вызвало снятие с официального сайта президента Украины петиции, в которой содержалось требование принять меры для прекращения пропаганды гомосексуализма и для защиты семейных ценностей. Как сообщили РИА Новости Украина организаторы акции, петицию поддержали почти 23 тысячи граждан, поставив свои подписи. Однако 28 марта текст петиции с сайта сняли.

Как такое могло произойти?

"Нам сообщили, что было письмо в администрацию президента от представителя омбудсмена, в котором говорилось о том, что в нашей петиции будто бы нашли признаки подстрекательства и дискриминации относительно сексуальной ориентации и гендерной идентичности, то есть принадлежности к ЛГБТ-сообществу. И петицию сняли. Интересно, а кто же будет защищать наши права, права обычных семей?", — рассказала одна их участниц акции.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Предупредительная мирная акция в защиту семейных ценностей

Никакого подстрекательства и никакой дискриминации в петиции нет, "петиция не подстрекает, а лишь является выражением мнения граждан относительно такого явления, как гомосексуализм", подтвердил глава движения "Все разом!" Руслан Кухарчук.

По его словам, снятие петиции с президентского сайта — возмутительный акт, ведь право граждан выражать свои взгляды и мнения по разным общественно важным вопросам гарантировано им Конституцией Украины и международными документами.

"Офис омбудсмена ведет себя… очень удивительно. Сегодня он не защищает права семей, права детей и родителей. Но защищает, по крайней мере, на уровне некоторых структурных подразделений, защищает разнообразные, скажем так, девиации, отклонения", — сказал Кухарчук.

Он отметил, что сегодня в Киев приехали более тысячи человек из разных областей Украины для того, чтобы высказать свою позицию.

"Это предупредительная и информационная акция протеста. Мы не просим, мы требуем: не вырезайте семью в Украине! Нас и так мало осталось", — заявил глава организации.

У Кабмина и у Рады участники марша скандировали: "Украина — не Содом!", тут же раздавали листовки с требованием отказаться от "Плана действий по реализации Национальной стратегии в сфере прав человека на период до 2010 года". Поскольку этим планом предусмотрено в течение нескольких лет "адаптировать законодательство к определенным нормам и "ценностям" ради приближения к негативным стандартам ЕС", полностью изменить украинские законы, регулирующие отношения, прежде всего, в сфере семейного и гражданского права".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Предупредительная мирная акция в защиту семейных ценностей

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Колонна протестующих прошла к офису омбудсмена, где состоялся митинг: защитники семейных ценностей потребовали встречи с омбудсменом и с чиновницей, подписавшей письмо, из-за которого была снята петиция.

Участники марша были настроены решительно: "Если через пять минут к нам никто не выйдет — мы сами зайдем!". По всей видимости, в офисе омбудсмена поняли, что отсидеться не удастся — прислали представителя, сообщившего, что ни омбудмена, ни указанной чиновницы в здании нет.

Протестующие потребовали уволить чиновницу и вообще — "сменить политику".

"Мы не шутим, - заявил Кухарчук. — Раз мы потребовали увольнения… то будем этого добиваться. Эта чиновница получает зарплату не в посольстве Швеции или еще где-то, зарплату ей обеспечиваем мы, налогоплательщики. И поэтому пусть она защищает наши интересы".

Он добавил, что "чиновников, которые слово скажут против семьи или в защиту так называемых однополых браков — таких чиновников будем выносить из кабинетов!".

Он еще раз напомнил, что сегодняшняя акция носит предупредительный характер, но если потребуется — "приедут десятки, сотни тысяч людей".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Предупредительная мирная акция в защиту семейных ценностей

Затем колонна прошла к Администрации президента, чтобы и ему передать свои требования. В частности, в письме, адресованном Петру Порошенко, констатируется: "за последние два года в Украине сделано больше, чем за все годы независимости, для искривления моральных и этических норм, уничтожения института семьи и родительства, внедрения экспериментов относительно человеческой идентичности".

"Семья — это основа существования украинского народа. Любые действия, направленные против семьи, должны быть запрещены как такие, что подрывают традиционные и моральные ценности и создают угрозу для национальной безопасности Украины", — говорится в письме. Кроме того, в документе содержится требование "возобновить обнародование Петиции № 22/042484-еп на официальном интернет-представительстве Президента Украины".

Прислушаются ли власти? Организаторы акции уверены, что прислушаться придется. Как сообщил журналистам Кухарчук, уже 20 местных советов — областных и районных — одобрили соответствующие обращения к президенту, правительству и парламенту.

"Это не какие-то одиночные маргинальные инициативы, это мощное национальное движение — и на улицах, и в местных советах. С такими же как у нас требованиями. Советы принимают решения! Это очень серьезно", — подчеркнул он, добавив, что центральным органам власти придется заметить этот "неотвратимый процесс", игнорировать — не получится.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Предупредительная мирная акция в защиту семейных ценностей

Другие участники марша подтвердили: они выражают мнение большинства, защищают не только ценности, но будущее своих детей, а потому отступать не собираются: "если омбудсмен не захочет защищать права наших семей, наших близких, то зачем нам такой омбудмен?".

Впрочем, волноваться надо не только омбудмену. По словам защитников семейных ценностей, у них накопилось много вопросов и к президенту, и к правительству, и ко многим политикам.