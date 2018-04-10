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    Репортажи

    День освобождения Одессы: националисты провоцировали конфликты

    (обновлено: )51002
    Спецкор "ГС" Александр Тарасенко сообщил, что во время мероприятий по случаю освобождения Одессы от фашистской оккупации полицией были задержаны около 30 одесских "патриотов" за то, что они пытались отбирать у пенсионеров георгиевские ленточки.
    День освобождения Одессы на Аллее Славы
    Думская.net

    РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы 

    В Одессе 10 апреля проходят мероприятия по случаю 74-й годовщины освобождения Одессы от фашистских захватчиков

    В связи с этим правоохранители Одесской области будут нести службу в усиленном режиме. Общее количество привлеченных лиц — более тысячи. Среди них — патрульные, группы коммуникации, превентивные подразделения и гвардейцы.

    День освобождения Одессы на Аллее Славы
    Думская.net
    В Одессе отметили День освобождения от немецко-румынских захватчиков

    Полиция Одесской области также напоминает о запрете использования символики тоталитарных режимов. За нарушение этого закона предусмотрена уголовная ответственность. 

    Подробнее о ситуации в Одессе сообщил спецкор Голоса Столицы Александр Тарасенко.

    Какая ситуация в городе? Какие мероприятия планировали? 

    — Массовые мероприятия празднования дня освобождения Одессы стартовали с 10 часов утра. Традиционно первым местом для возложения цветов и венков стал памятник Неизвестному Матросу на Аллее Славы. И уже там было видно, что сотрудники полиции Одессы и Нацгвардия подготовились довольно серьезно, потому что у входа на Аллею Славы были установлены металлодетекторы, и все люди, которые хотели попасть на территорию, должны были пройти через рамку. Это уже ежегодная практика, потому что именно там, на Аллее Славы постоянно происходят каждый год какие-то стычки, потасовки, и участники различных националистических движений пытаются как-то друг друга поддеть, то есть были провокации сегодня. Как сообщает один из активистов, бывший участник «Правого сектора» Одессы Сергей Стерненко, он вел прямую трансляцию с места события, там якобы уже 30 одесских так называемых патриотов были задержаны сотрудниками полиции за то, что пытались отбирать у пенсионеров георгиевские ленточки и как-то пытались конфликтовать, то есть они были задержаны, но тут же отпущены. В принципе, никаких обвинений им предъявлено не было. Но сообщается, что была замечена символика, но это были сильно пожилые люди, поэтому сотрудники полиции не стали их задерживать, а просто попросили убрать. А представители националистических организаций вели себя более дерзко и поэтому попали в конфликт.

    Думская.net
    День освобождения Одессы на Аллее Славы

    Смотрите также: "Чемодан, вокзал, Мальдивы". Марш националистов в Киеве против олигархов

    Были недовольные мерами, которые полиция предприняла?

    Национальный корпус провел Марш силы нации За украинское будущее без олигархов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Что марш, что не марш. Националисты не в курсе нужд общества

    — В принципе, таких людей особо не было. Были люди только те, которых не пустили. В основном люди на металлодетекроры реагируют нормально, проходят их без проблем. Но есть люди, которые… был задержан один велосипедист, который почему-то решил пройти на площади 10-го апреля с травматическим пистолетом. И конечно же, он был остановлен, его не задержали, но отправили обратно. Он, конечно же был недоволен, потому что заявлял, что он действует в рамках закона. Но сотрудники полиции, конечно же, таких людей на территорию не пускают.

    Внимание правоохранителей равномерно по городу распределено? На Куликовом поле будут какие-то акции? 

    — На Куликовом поле сегодня не планируются массовые мероприятия. Там обычная такая патрульная ситуация, то есть там усиленных таких мер безопасности нет. Есть только две самые главные точки — это площадь 10-го апреля и Аллея Славы, где обычно собираются люди. Также было еще одно мероприятие в море: на траверзе Одесского залива были возложены венки и цветы в память о погибших моряках.

    Думская.net
    День освобождения Одессы на Аллее Славы

    Как много одесситов участвуют в акциях? 

    — Людей довольно много, особенно на Аллее Славы было людей очень много. Потому что такое самое популярное место, где кладут цветы, и все, кто к этому причастен, несколько тысяч, наверное, было людей на Аллее Славы, возле площади 10-го апреля — это в основном студенты, они сюда приходят по просьбе деканатов своих вузов, то есть тут именно одесситов уже чуть меньше. Но тоже где-то до тысячи человек, я думаю, здесь было. И еще люди подтягиваются, в принципе, в течение дня обычно это происходит. То есть, кто не успел возложить цветы утром, те приходят позже. И, может быть, кто-то просто не хочет участвовать в этих массовых мероприятиях, придут, когда уже немножко поспокойнее будет, не будет таких массовых движений людей, и в том числе возможных провокаций, потому что некоторые их действительно опасаются.

    На уровне города 10 апреля — выходной в Одессе?

    В Одессе драка между студентами закончилась кровавым убийством
    канал ГУНП в Одесской области в youtube
    В Одессе драка между студентами закончилась кровавым убийством

    — Сегодня это больше рабочий день. Потому что накануне был уже выходной — Пасха, так совпало, что был официальный выходной накануне. Поэтому именно сегодня выходной в городе делать не стали. Хотя знаю, что многие вузы и многие школы отменили свои занятия, чтобы студенты и ученики старших классов смогли отправиться на площадь 10-го апреля тоже поучаствовать в этом событии и увидеть, как город гордится своими освободителями и своими защитниками.

    В полиции создали подразделение полиции коммуникаций. Было видно его работу? 

    — Насколько я понимаю, полиция коммуникаций — это подразделение довольно закрытое, и активно так его увидеть нельзя. Но действия сотрудников полиции направлены на то, чтобы именно предупреждать какие-то инциденты, вместо того, чтобы их потом уже разбирать, они пытаются вести предупредительную работу, особенно сегодня. Потому что были такие ситуации, когда пожилые довольно люди пришли с символикой, и, в принципе, по закону, их могли даже арестовать, чего и требовали одесские патриоты. Они просто заставляли полицейских арестовать этих их, отобрать символику, но сотрудники полиции были очень вежливыми с этими людьми, и работали на предупреждение конфликтных ситуаций, пытались разградить два лагеря постоянно, и в принципе, работали довольно лояльно, особенно к пожилым людям. И также я знаю, что сегодня создан специальный штаб полиции, что является одной из таких новинок, потому что точек сегодня несколько, где будет усиленное патрулирование полиции. Координировать работу во всех точках — 1500 полицейских, из них 300 — это Нацгвардия, конечно же довольно сложно. И поэтому такой штаб сегодня у нас задействован. И также есть информация, что даже несколько патрулей прислали из Киева к нам сегодня на помощь.

    Думская.net
    День освобождения Одессы на Аллее Славы

    Напомним, марш националистов в Киеве превратился в демонстрацию «хотелок», ранее сообщал «ГС» Александр Ивасивка. Он подчеркнул, что больше всего аплодисментов на митинге сорвал мэр Конотопа, заявив, что в скором будущем в имениях Порошенко и Гройсмана откроют пансионаты для детей участников АТО.

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