День освобождения Одессы: националисты провоцировали конфликты

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Одессе 10 апреля проходят мероприятия по случаю 74-й годовщины освобождения Одессы от фашистских захватчиков.

В связи с этим правоохранители Одесской области будут нести службу в усиленном режиме. Общее количество привлеченных лиц — более тысячи. Среди них — патрульные, группы коммуникации, превентивные подразделения и гвардейцы.

Полиция Одесской области также напоминает о запрете использования символики тоталитарных режимов. За нарушение этого закона предусмотрена уголовная ответственность.

Подробнее о ситуации в Одессе сообщил спецкор Голоса Столицы Александр Тарасенко.

Какая ситуация в городе? Какие мероприятия планировали?

— Массовые мероприятия празднования дня освобождения Одессы стартовали с 10 часов утра. Традиционно первым местом для возложения цветов и венков стал памятник Неизвестному Матросу на Аллее Славы. И уже там было видно, что сотрудники полиции Одессы и Нацгвардия подготовились довольно серьезно, потому что у входа на Аллею Славы были установлены металлодетекторы, и все люди, которые хотели попасть на территорию, должны были пройти через рамку. Это уже ежегодная практика, потому что именно там, на Аллее Славы постоянно происходят каждый год какие-то стычки, потасовки, и участники различных националистических движений пытаются как-то друг друга поддеть, то есть были провокации сегодня. Как сообщает один из активистов, бывший участник «Правого сектора» Одессы Сергей Стерненко, он вел прямую трансляцию с места события, там якобы уже 30 одесских так называемых патриотов были задержаны сотрудниками полиции за то, что пытались отбирать у пенсионеров георгиевские ленточки и как-то пытались конфликтовать, то есть они были задержаны, но тут же отпущены. В принципе, никаких обвинений им предъявлено не было. Но сообщается, что была замечена символика, но это были сильно пожилые люди, поэтому сотрудники полиции не стали их задерживать, а просто попросили убрать. А представители националистических организаций вели себя более дерзко и поэтому попали в конфликт.

Думская.net День освобождения Одессы на Аллее Славы

Смотрите также: "Чемодан, вокзал, Мальдивы". Марш националистов в Киеве против олигархов

Были недовольные мерами, которые полиция предприняла?

— В принципе, таких людей особо не было. Были люди только те, которых не пустили. В основном люди на металлодетекроры реагируют нормально, проходят их без проблем. Но есть люди, которые… был задержан один велосипедист, который почему-то решил пройти на площади 10-го апреля с травматическим пистолетом. И конечно же, он был остановлен, его не задержали, но отправили обратно. Он, конечно же был недоволен, потому что заявлял, что он действует в рамках закона. Но сотрудники полиции, конечно же, таких людей на территорию не пускают.

Внимание правоохранителей равномерно по городу распределено? На Куликовом поле будут какие-то акции?

— На Куликовом поле сегодня не планируются массовые мероприятия. Там обычная такая патрульная ситуация, то есть там усиленных таких мер безопасности нет. Есть только две самые главные точки — это площадь 10-го апреля и Аллея Славы, где обычно собираются люди. Также было еще одно мероприятие в море: на траверзе Одесского залива были возложены венки и цветы в память о погибших моряках.

Думская.net День освобождения Одессы на Аллее Славы

Как много одесситов участвуют в акциях?

— Людей довольно много, особенно на Аллее Славы было людей очень много. Потому что такое самое популярное место, где кладут цветы, и все, кто к этому причастен, несколько тысяч, наверное, было людей на Аллее Славы, возле площади 10-го апреля — это в основном студенты, они сюда приходят по просьбе деканатов своих вузов, то есть тут именно одесситов уже чуть меньше. Но тоже где-то до тысячи человек, я думаю, здесь было. И еще люди подтягиваются, в принципе, в течение дня обычно это происходит. То есть, кто не успел возложить цветы утром, те приходят позже. И, может быть, кто-то просто не хочет участвовать в этих массовых мероприятиях, придут, когда уже немножко поспокойнее будет, не будет таких массовых движений людей, и в том числе возможных провокаций, потому что некоторые их действительно опасаются.

На уровне города 10 апреля — выходной в Одессе?

— Сегодня это больше рабочий день. Потому что накануне был уже выходной — Пасха, так совпало, что был официальный выходной накануне. Поэтому именно сегодня выходной в городе делать не стали. Хотя знаю, что многие вузы и многие школы отменили свои занятия, чтобы студенты и ученики старших классов смогли отправиться на площадь 10-го апреля тоже поучаствовать в этом событии и увидеть, как город гордится своими освободителями и своими защитниками.

В полиции создали подразделение полиции коммуникаций. Было видно его работу?

— Насколько я понимаю, полиция коммуникаций — это подразделение довольно закрытое, и активно так его увидеть нельзя. Но действия сотрудников полиции направлены на то, чтобы именно предупреждать какие-то инциденты, вместо того, чтобы их потом уже разбирать, они пытаются вести предупредительную работу, особенно сегодня. Потому что были такие ситуации, когда пожилые довольно люди пришли с символикой, и, в принципе, по закону, их могли даже арестовать, чего и требовали одесские патриоты. Они просто заставляли полицейских арестовать этих их, отобрать символику, но сотрудники полиции были очень вежливыми с этими людьми, и работали на предупреждение конфликтных ситуаций, пытались разградить два лагеря постоянно, и в принципе, работали довольно лояльно, особенно к пожилым людям. И также я знаю, что сегодня создан специальный штаб полиции, что является одной из таких новинок, потому что точек сегодня несколько, где будет усиленное патрулирование полиции. Координировать работу во всех точках — 1500 полицейских, из них 300 — это Нацгвардия, конечно же довольно сложно. И поэтому такой штаб сегодня у нас задействован. И также есть информация, что даже несколько патрулей прислали из Киева к нам сегодня на помощь.

Думская.net День освобождения Одессы на Аллее Славы

Напомним, марш националистов в Киеве превратился в демонстрацию «хотелок», ранее сообщал «ГС» Александр Ивасивка. Он подчеркнул, что больше всего аплодисментов на митинге сорвал мэр Конотопа, заявив, что в скором будущем в имениях Порошенко и Гройсмана откроют пансионаты для детей участников АТО.