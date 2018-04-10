В Одессе усилили патрулирование: дежурят 1,5 тыс силовиков

ГУНП в Одесской области

Вера Савченко в facebook Криминал, бунт и скандальные поздравления: как Украина отметила Пасху Более 1,5 тысячи правоохранителей дежурят в Одессе в связи с празднованием годовщины освобождения города во Второй мировой войне от фашистских захватчиков, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

"Для обеспечения общественного порядка и своевременного реагирования на изменения в оперативной обстановке в Одессе задействованы более 1,5 тысячи правоохранителей, среди которых — около 300 бойцов Национальной гвардии Украины", — говорится в сообщении.

Усилено патрулирование улиц и мест массового скопления людей. Начальник областного управления Нацполиции Дмитрий Головин заявил, что ситуация в городе контролируемая и стабильная.

Ранее одесское издание сообщило, что 15-летний парень из пистолета выстрелил в грудную клетку второму несовершеннолетнему — Даниилу Гирли, в результате полученных травм он скончался.