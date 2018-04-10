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    Общество

    В Одессе усилили патрулирование: дежурят 1,5 тыс силовиков

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    Усилено патрулирование улиц и мест массового скопления людей. Начальник областного управления Нацполиции Дмитрий Головин заявил, что ситуация в городе контролируемая и стабильная.
    В Одессе усилили патрулирование
    ГУНП в Одесской области

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    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Более 1,5 тысячи правоохранителей дежурят в Одессе в связи с празднованием годовщины освобождения города во Второй мировой войне от фашистских захватчиков, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

    "Для обеспечения общественного порядка и своевременного реагирования на изменения в оперативной обстановке в Одессе задействованы более 1,5 тысячи правоохранителей, среди которых — около 300 бойцов Национальной гвардии Украины", — говорится в сообщении.

    Усилено патрулирование улиц и мест массового скопления людей. Начальник областного управления Нацполиции Дмитрий Головин заявил, что ситуация в городе контролируемая и стабильная.

    Ранее одесское издание сообщило, что 15-летний парень из пистолета выстрелил в грудную клетку второму несовершеннолетнему  — Даниилу Гирли, в результате полученных травм он скончался.

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