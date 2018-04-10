В Одессе усилили патрулирование: дежурят 1,5 тыс силовиков

ГУНП в Одесской области
"Для обеспечения общественного порядка и своевременного реагирования на изменения в оперативной обстановке в Одессе задействованы более 1,5 тысячи правоохранителей, среди которых — около 300 бойцов Национальной гвардии Украины", — говорится в сообщении.
Усилено патрулирование улиц и мест массового скопления людей. Начальник областного управления Нацполиции Дмитрий Головин заявил, что ситуация в городе контролируемая и стабильная.
Ранее одесское издание сообщило, что 15-летний парень из пистолета выстрелил в грудную клетку второму несовершеннолетнему — Даниилу Гирли, в результате полученных травм он скончался.