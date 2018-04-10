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    Под Одессой подросток застрелил сверстника - СМИ

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (360)

    (обновлено: )45
    По данным СМИ, 15-летний парень выстрелил сверстнику в грудь из пистолета Макарова. Он скончался на месте. Стрелявший задержан, он утверждает, что оружие нашел.
    Полиция Украины. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Пятнадцатилетний парень застрелил сверстника на территории детского сада в селе Великий Дальник Беляевского района Одесской области, он задержан, пишет Думская со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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    По словам собеседника издания, подросток выстрелил в грудь сверстнику из пистолета Макарова, который от полученных ранений скончался на месте.

    Он утверждает, что оружие нашел.

    Издание отмечает, стрелявший — младший брат "правого радикала Юрия П., фигуранта дела о преступной группе похитителей", членов которой полицейские задержали в марте. Он содержится в одесском следственном изоляторе.

    Ранее сообщалось, что в ночь на вторник стрельба произошла возле возле ночного клуба Duty Free на проспекте Победы, 47 в Киеве, пострадал парень.

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