Под Одессой подросток застрелил сверстника - СМИ

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Пятнадцатилетний парень застрелил сверстника на территории детского сада в селе Великий Дальник Беляевского района Одесской области, он задержан, пишет Думская со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, подросток выстрелил в грудь сверстнику из пистолета Макарова, который от полученных ранений скончался на месте.

Он утверждает, что оружие нашел.

Издание отмечает, стрелявший — младший брат "правого радикала Юрия П., фигуранта дела о преступной группе похитителей", членов которой полицейские задержали в марте. Он содержится в одесском следственном изоляторе.

Ранее сообщалось, что в ночь на вторник стрельба произошла возле возле ночного клуба Duty Free на проспекте Победы, 47 в Киеве, пострадал парень.