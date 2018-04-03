Что марш, что не марш. Националисты не в курсе нужд общества

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Киеве во вторник проходит очередной марш под названием "За украинское будущее без олигархов". Информация о его проведении размещена на странице ВО "Свобода" на Facebook. Там также сказано, что среди организаторов марша — "Национальный корпус", "Правый сектор", политические партии КУН и ОУН, а также некоммерческая организация С14. Планировалось, что активисты маршем пройдут по центру Киева к Верховной Раде. Одно из их требований — принятие закона, который сделает процедуру импичмента президента в Украине реальной.

Насколько подобные требования актуальны среди украинцев, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин.

Можно ли говорить, что националистические организации пытаются перехватить протестную инициативу после того, как Михаила Саакашвили попросили уехать из Украины?

— Я думаю, что это одна из целей — занять место протеста. Более того, мы видим, что те партии, группы, движения, которые себя позиционируют как националистические, они рассчитывают, что учитывая, что мы вступаем в весну, это место им, возможно, удастся занять. Плюс, мы видим, что эти группы активно начали избирательную кампанию, потому что мне кажется, что такое активное движение — это попытка постоянно напоминать о себе. А эти группы начинают привязывать различные даты, поводы, лишь бы мы слышали о них. Опять-таки, тут интересен нюанс, что пока что мы видим целый сонм этих организаций, которые позиционируют себя как националистические, что они совместно проводят эти различные акции. Я думаю, кстати, это показательно с точки зрения их рейтинга, что они борются за одного и того же избирателя, и во многом, если даже говорить о разных соцопросах, у них очень сложная рейтинговая ситуация. И у того же "Нацкорпуса". Да даже у "Свободы"! Поэтому я думаю, что с помощью таких акций это просто попытка напоминать постоянно о себе. Вспомните, до этого они проводили акцию во время выборов президента РФ, под посольством.

Читайте также: Декларации антикоррупционеров. Почему Рада сказала "нет"?

То есть они постоянно пытаются вернуться в информационную повестку дня. И что интересно, например, если говорить о лозунгах, то они даже пытаются перехватить часть лозунгов у более центристских групп, и я так понимаю, что это одна из таких тактик, есть такое понятие "триангуляция", то есть движение к центру с крайней позиции, это попытка этими организациями придать себе большей респектабельности — через лозунги, которые являются не настолько экстремистскими или даже не настолько связаны с повесткой вот этих крайних правых.

Вы говорите, что это совместная акция, учитывая недостаточные рейтинги каждой по отдельности политической силы. Готовы ли ультраправые играть совместную игру?

— Ключевая проблема для них, это то, что им, по большому счету, очень сложно после того, как их риторику, их слова забрала власть. То есть, власть же активно использует у нас в стране ультраправую националистическую риторику, и это считается чуть ли не мейнстримом. Мне кажется, что один из кризисов ультраправых в том, что какую-то другую риторику они не могут предложить гражданам, то есть граждане слышат ту же самую всю риторику, которую говорят представители власти.

А второй нюанс в том, что часть этих партий, например, та же "Свобода", и даже отчасти "Нацкорпус", я имею в виду его приближенность к власти, так или иначе эти группы ассоциируются с властью. Ну, "Свобода" вообще присутствует в органах власти. И соответственно, граждане во многом не рассматривают их как оппозиционные группы, наоборот, они рассматривают эти партии как, скорее, партии, встроенные во власть. Если говорить об их конфликте внутри, мне кажется, что действительно это имеет место быть, потому что большинство из этих проектов, и это, в принципе, характерно для такого политического спектра, они являются, в основном, лидерскими проектами. Несмотря на то, что они себя позиционируют как идеологические проекты, но так или иначе это, в основном, лидерские проекты, и поэтому пока что мы видим какую-то попытку совместных действий, но я думаю, чем ближе к дате выборов — и президентских, и парламентских — тем больше мы увидим дивергенции внутри. То есть, грубо говоря, каждый из этих представителей, тот же Андрей Билецкий будет перетягивать одеяло на себя. То есть мы все больше и больше будем видеть вот эту попытку перетянуть одеяло на себя. Плюс, тут еще есть один нюанс, заметьте, что вот этой акцией пытаются брать разный фонд организаций, при этом многие из них имеют очень противоречивую репутацию. Например, та же С14 или даже "Нацкорпус" отчасти, или "Свобода". То есть, с точки зрения какой-то респектабельности, у всех этих объединений есть очень много черных пятен и с точки зрения международной даже репутации. Поэтому мне кажется, то, что они сейчас как бы пытаются совместно это делать, они пытаются в том числе показать, возможно, международному сообществу отчасти, что у них есть некая массовая сила, что они готовы каким-то образом меняться в более респектабельную сторону. Но удастся ли им это? Тут есть много вопросов.

Вы имеете в виду, что это — знак Западу, что с ними тоже можно разговаривать?

— Верно, да. И даже по лозунгам, потому что, например, принятие того же закона о выборах, то этого требуют разные партии, разного спектра. И парламентские партии этого требуют, и Оппоблок, и "Батькивщина". То есть получается, что они просто пытаются показать, что они — более респектабельны, а не только имеют какие-то ксенофобские корни, лозунги, не только срывают различные марши равенства их представители, а вот они еще готовы здесь показать такую организованную силу. Но еще раз подчеркну, их колоссальная проблема сейчас в том, что во многом общество разочаровалось и в риторике, потому что риторику использует власть, и в самих этих объединениях, потому что нельзя говорить, что они находятся за пределами власти. То есть они вписаны и в местные органы власти, и мы видим на уровне Киева насколько программа той же "Свободы" реализуется, и в культурной политике. Тут еще какая-то есть попытка сказать, что они не совсем со властью и перед выборами постараться как-то отстраиваться от власти, но это получается с трудом.

Предпринимаются ли попытки осваивать новые для себя электоральные ниши?

— На самом деле, не очень это получается. Из моих наблюдений, они даже не чувствуют здесь какой-то естественности. Для них характерен такой национал-популизм. Но они не чувствуют этой естественности социальной риторики. Действительно, у них были попытки брать, например, лозунги против Трудового кодекса, они пытались что-то делать, добавить какой-то социальный аспект, и вот сейчас — попытка в контексте деолигархизации, но это неестественно смотрится. Опять таки, они сами себя загнали в такую нишу культурно-националистического толка. И социальная риторика, она не совсем естественно теперь у них сочетается. Это даже видно просто по мероприятиям, которые они проводят и по количеству людей, и как даже те, кого они организовывают, как они реагируют на такие лозунги. Мне кажется, что это во многом показатель того, что они сами никак не могут найти выход к этой новой риторике, для них это очень неестественно.

Что касается в целом репутации этих самых структур, то во многом ту же "Свободу" и "Нацкорпус" раньше связывали с группой Арсена Авакова. Можем ли говорить, что таким образом кто-то из политиков, например, та же группа Авакова, дает месседж другой группе, президента?

— Я думаю, что да, не исключено. Не исключено, что это действительно попытка в том числе с помощью этих организаций дать сигнал другой части власти, что вот у меня есть еще такие парамилитарные структуры, то есть показать, что вот это — сила, на которую будут готовы опираться и в канун выборов, и после выборов, то есть, грубо говоря, эти группы уже являются таким сейчас скрытым крылом одной из частей власти. Но тут есть еще один нюанс, если говорить о репутации, во многом эти партии и какие-то остатки репутации, которые у них были, во многом они воспринимаются как не совсем рукопожатные. Если говорить даже о Западе. Поэтому я думаю, что эти акции, в том числе, это все-таки попытки как-то вернуть себе какую-то хотя бы респектабельность.

Напомним, спецкор "ГС" Александр Ивасивка сообщил, что главная идея марша националистов в Киеве — донести до власти, что на любые действия украинского олигархата народ всегда готов дать ответ.