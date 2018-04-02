Могут захватить власть, но не удержат: Бортник о радикальных националистах

Анна Лаба, РИА Новости Украина

До следующих выборов президента Украины остается год (первый тур голосования намечен на 31 марта 2019 года), а в стране вовсю играют мускулами националисты, которым власть отвела немаловажную роль в будущей кампании. Последняя неделя была полна сообщениями об акциях радикальных националистических организаций.

29 марта в Николаеве представители "Национальных дружин" ворвались в здание областного совета с требованием отставки главы Николаевской ОГА Алексея Савченко из-за самоубийства летчика и героя АТО Владислава Волошина.

"Объединенные националисты будут требовать отставки Алексея Савченко, бандита и мрази, которая довела до самоубийства героя Украины Владислава Волошина", — говорится в сообщении “Нацдружин".

В тот же день представители "Братства" Дмитрия Корчинского начали пикетирование киевского офиса телеканала ZIK, расположенного в Октябрьском дворце в Киеве. Примечательно, что "Братство" явилось под Октябрьский дворец на следующий день после того, как "Национальные Дружины" заявили, что берут телеканал под свою охрану.

23 марта полицейские и представители Генпрокуратуры нагрянули на завод "АТЭК" в Киеве, где находилась тренировочная база "Азова", и квартирует "Национальный корпус".

Лидер "Нацкорпуса" нардеп Андрей Билецкий в интервью после обысков припугнул власть и заявил, что значительная часть фронтовиков готовы как идею поддержать силовую смену власти. Билецкий убежден, что военные не прибегнут к перевороту, но внутренне солидарны с протестными настроениями.

Сам же он полностью на стороне военнослужащих. Лидер "Нацкорпуса" добавил, что накануне обыска передал полку "Азов" Нацгвардии МВД Украины сверхсовременные винтовки украинского производства Delta Technics. Прицельная дальность выстрела таких винтовок – целых 1700 метров, что позволяет поражать цель даже на значительных расстояниях. Намек более чем существенный.

"Формальные украинские националисты — "Национальный корпус", Нацдружины, и другие — это инструмент в руках власти. И я бы не сказал, что они играют какую-то уж слишком самостоятельную роль. Вы видели, чтобы они протестовали под домами олигархов, или громили НКРЭКП Вовка, или шли под Фонд госимущества, то есть отстаивали какой-то социальный, какой-то общественный блок вопросов? Или шли проведывать не Крысина, который просто пешка, а какого-нибудь большого коррупционера, шли бы под дом Кононенко или под дом Полякова с Розенблатом, или генерала Минобороны? Нет. Националисты у нас очень специфические и ручные", — сказал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в комментарии РИА Новости Украина.

Другое дело, что часть украинцев сегодня находится в реактивном положении, отмечает Бортник.

"По разным социологическим оценкам, от 25 до 35 процентов украинцев находятся в рамках правой мифологемы после 2014 года, в которой мир черно-белый. И в рамках это мифологемы они поддерживают определенные радикальные правые настроения. Именно на эту группу власть ориентируется.

Именно этой группе власть полностью отдала на откуп гуманитарную политику, и в тоже время продолжает их грабить точно также, как и всех остальных украинцев. Эта группа правоориентированных людей, выступающих за войну до победного конца, за построение моноэтнического государства, за переписывание истории, плюс бюджетники и пенсионеры — это три группы, на которые власть будет ориентироваться на выборах", — пояснил Бортник.

При этом ситуация может поменяться, считает политолог, и это будет зависеть от явки избирателей.

"Если в Центре, на Востоке и Юге Украины украинцы пойдут больше голосовать, настроение власти тоже будет меняться. Сегодня проблема остальной Украины, не этого реактивного сегмента, в том, что несмотря на то, что этот сегмент является меньшинством, — это треть голосующих и две трети митингующих. То есть, это наиболее активное меньшинство. И если будут политически более активны и другие граждане, эта ситуация будет меняться. А если явка будет такой, как прогнозируется сегодня — 40-50%, значит меньшинство будет снова формировать власть и политически победит", — сказал Бортник.

По мнению политолога, радикальные националисты не в состоянии прийти к власти в Украине.

"Они могут только сбить существующую власть в каком-то экстраординарном сценарии, но удержать власть они не могут, легализироваться они не могут. Социология подтверждает, что несмотря на всю громкость, ни у "Национального корпуса", ни у "Азова", ни у "Правого сектора" рейтингов вообще нет.

Только у "Свободы", которая предлагает уже "лакированный национализм", есть рейтинги, и то эти рейтинги не позволяют ей даже формировать коалицию. Вряд ли вокруг националистов сегодня может быть сформирована хоть какая-то модель власти.

И поскольку националисты сегодня — это продолжение определенных групп власти, насильственный захват власти ими возможен только при наличии какого-то конфликта внутри власти и перехода конфликта разных групп в открытую форму. Но это будет ситуативный, очень короткий захват, потому что легализировать таким образом захваченную власть, попользоваться ею у националистов нет возможности: нет популярности в обществе, не будет внешней легализации", — заключил Бортник.