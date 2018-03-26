Кто тут главный радикал: Билецкий пошел по стопам Савченко

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Так как политическая борьба в Украине ничем не отличается от уличных потасовок, украинские националисты не брезгуют ничем. Но если в дебатах они не сильны, то выбирают путь простой, но наиболее привычный: создать как можно больше шума, чтобы привлечь к себе внимание. И это им удается.

Активные активисты

На прошлой неделе в Одессе активность ультраправых просто зашкаливала. Люди в балаклавах взломали входную дверь в частную коммерческую собственность — гостиницу "Старая Москва" на Дерибасовской и заявили, что это теперь собственность народа. Захватчиками, который тут же из помещения стали выносить посуду, постельное белье, мебель и стройматериалы, оказались представители партии "Свобода" и общественной организации "Сокол".

В пустующую гостиницу, которая находилась на реставрации с 2007 года, патриоты зашли, как они утверждают, в интересах горожан. И уходить не собираются – вынесли еще не все имущество. По сей день они сидят в захваченном здании, более того, по вечерам там уже планируется проводить молодежные дискотеки. Полиция лишь разводит руками. Внутрь никого не пускают охранники из "Сокола".

Даже страшно представить, что эти деятели оставят после себя, если их таки удастся выкурить из помещения.

В воскресенье в Одессе было не менее весело. По центральным улицам прошлись маршем в память представителя "Правого сектора" Ровно Александра Музычко, известного как "Сашко Белый", убитого во время задержания. Пять десятков людей из "Нацкорпуса", "Сокола" особо не шумели.

Нацкорпус под прицелом

Но в то же время в Киеве беспорядки только намечаются. В пятницу, 23 марта, МВД с прокуратурой нагрянули с обысками на бывшую базу "Азова", а ныне "Национального корпуса" во главе с нардепом Андреем Билецким. Поводом стал конфликт между владельцами завода "АТЭК”, где арендует помещение "Нацкорпус".

После потасовки с бойцами, силовики изъяли оргтехнику, документы. Также обнаружили две боевые гранаты в ящиках стола. Представители "Нацкорпуса" шумели у забора и собирались штурмовать ворота, чтобы попасть на территорию. Но потом утихли.

Зато они сделали выводы по цели визита – власть "боится украинских патриотов, потому что она антиукраинская по своей сути". По их выводам, "Национальный Корпус" и все "азовское движение" – главные оппоненты власти.

УНИАН Полиция проводит следственные действия в штабе "Нацкорпуса" в Киеве

А лидер "Нацкорпуса" нардеп Андрей Билецкий в интервью после обысков заявил, что значительная часть фронтовиков – не оружие, но как идею готова поддержать силовую смену власти. Он убежден, что военные не прибегнут к перевороту, но внутренне готовы поддержать.

И он лично поддерживает этих военнослужащих. Накануне обыска передал полку "Азов" Нацгвардии МВД Украины сверхсовременные винтовки украинского производства Delta Technics. Прицельная дальность выстрела таких винтовок – целых 1700 метров, что позволяет стрелку поражать цель даже на значительных расстояниях. Намек более чем значительный.

Вдогонку Савченко

Совпадением это не назовешь. К тому же, еще одна общественная организация, которая себя позиционирует как добровольные помощники полиции "Национальные дружины", а на самом деле, одно из ответвлений "Нацкорпуса", заявили, что тоже готовятся к перевороту и смене власти в стране. Что ждать, если их планы осуществятся.

"Националисты не могут прийти к власти. Они могут свергнуть существующую власть, но они не смогут ею овладеть, потому что для этого нужна широкая социальная поддержка, нужна внешняя легитимизация. Ни того, ни другого фактора у националистов нет.

Более того, заявления Билецкого я связываю с двумя факторами. Ключевой — это ситуация вокруг Савченко, когда выяснилось, что Савченко — самый крутой радикал в стране. По сравнению с ней все существующие наши националисты – выглядят бедно и блекло. Они почувствовали, что из под их ног выдергивают радикальную почву. С этим связана радикализация заявлений Билецкого.

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И второй фактор – это попытка запугать власть. Это было во время ситуации с заводом "АТЭК", когда они во всю трубили: "Не трогайте нас, мы страшные, мы вам покажем!" Была попытка давить и шантажировать власть. Если бы не идеи Савченко, наверное бы это заявления не прозвучали. Прийти к власти радикалы могут на пару дней или максимум пару недель, но потом их просто смоют более организованные и более популярные политсилы.

Риски военных переворотов в Украине переоценены. Несмотря на то, что социальный фон существует, лидеры отсутствуют", – комментирует РИА Новости Украина политолог Руслан Бортник.

При этом, после заявлений о военном перевороте, после этих демаршей националистов, ими должна заниматься СБУ, при том, что уже готова статья УК "Насильственная смена власти". Но СБУ не решиться обвинить в этом Билецкого, потому что уже обожглись на Савченко, считает Руслан Бортник.

"Обвинение Савченко в госперевороте должно было, по их задумке, вызвать волну народного возмущения, но вышло с точностью до наоборот. Кто-то посмеялся, а кто-то начал думать, не ретранслировала ли она мнение части общества. Наши правые очень контролируемые правые и они сейчас пытаются перебить фон", – подчеркивает политолог.

Очевидно одно: на благодатной почве конфликтов украинские правые пытаются поднять свой рейтинг. Хотя выглядит это довольно смешно.