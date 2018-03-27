Десятки радикалов в Киеве напали на выставку о правах человека

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. В Киеве около 50 неизвестных молодых людей сорвали плакаты выставки о людях с инвалидностью, цыганах, трансгендерах и о людях с ВИЧ во время Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA,

сообщила представитель правозащитной программы Екатерина Луцкая.

По ее словам, в IZONE зашла группа молодых людей, около 50 человек, без шевронов. В основном это были подростки. Группу возглавлял взрослый человек, пишет "Украинская правда".

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Неизвестные сразу же устремились к плакатам с выставки "Уважать многообразие". На них были изображены люди с инвалидностью, ВИЧ, ромы и трансгендерная девушка.

"Один из ребят прошелся ногами по плакату с людьми с инвалидностью. Они остались в помещении, сказали, что хотят участвовать в дискуссии… Речь шла о дискуссии "Права человека: проблема распространения ультраправых движений", — уточнила Луцкая.

УП. Життя Радикалы в Киеве напали на выставку о правах человека

Организаторы мероприятия вызвали полицию, которые в итоге вывели группу молодых за пределы IZONE, однако радикалы оставались перед входом и не пропускали на дискуссию ни ее участников, ни слушателей.

На место событий прибыл также начальник управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля.

УП. Життя Радикалы в Киеве напали на выставку о правах человека. Юрий Зозял на месте происшествия

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