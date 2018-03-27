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    Десятки радикалов в Киеве напали на выставку о правах человека

    Тема:

    Радикальный экстремизм охватил Украину (214)

    (обновлено: )19731
    Неизвестные сразу же устремились к плакатам с выставки "Уважать многообразие", на которых были изображены люди с инвалидностью, ВИЧ, ромы и трансгендерная девушка.
    Радикалы в Киеве напали на выставку о правах человека
    УП. Життя

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. В Киеве около 50 неизвестных молодых людей сорвали плакаты выставки о людях с инвалидностью, цыганах, трансгендерах и о людях с ВИЧ во время Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA, 

    сообщила представитель правозащитной программы Екатерина Луцкая.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По ее словам, в IZONE зашла группа молодых людей, около 50 человек, без шевронов. В основном это были подростки. Группу возглавлял взрослый человек, пишет "Украинская правда". 

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    Неизвестные сразу же устремились к плакатам с выставки "Уважать многообразие". На них были изображены люди с инвалидностью, ВИЧ, ромы и трансгендерная девушка.

    "Один из ребят прошелся ногами по плакату с людьми с инвалидностью. Они остались в помещении, сказали, что хотят участвовать в дискуссии… Речь шла о дискуссии "Права человека: проблема распространения ультраправых движений", — уточнила Луцкая.

    УП. Життя
    Радикалы в Киеве напали на выставку о правах человека

    Организаторы мероприятия вызвали полицию, которые в итоге вывели группу молодых за пределы IZONE, однако радикалы оставались перед входом и не пропускали на дискуссию ни ее участников, ни слушателей.

    На место событий прибыл также начальник управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля.

    УП. Життя
    Радикалы в Киеве напали на выставку о правах человека. Юрий Зозял на месте происшествия

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