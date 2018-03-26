В центре Одессы радикалы прошли маршем в память о Сашке Билом

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В Одессе националисты провели марш по центру города в память о лидере УНА-УНСО, координаторе "Правого сектора" на Западной Украине Александре Музычко, более известном как Сашко Билый, который погиб 24 марта 2014 года.

В шествии приняли участие около 50 человек — представителей "Национального корпуса", организации "Сокол" и "Уличный Фронт", передает издание "Думская". Скандируя лозунги "Сашко Билому — слава" и другие традиционные для подобных маршей кричалки, активисты прошлись по Дерибасовской и Приморскому бульвару до памятника Дюку де Ришелье.

Читайте также: Лица Майдана. Сашко Билый

"Во время прохождения колонны мимо гостиницы "Большая Московская» "открывшие ее для одесситов" представители "Сокола" зажгли на балконах файеры и вывесили огромный баннер с надписью Vivere militare est (Жить — значит сражаться — лат.)", — говорится в сообщении.

Думская.net В центре Одессы радикалы провели марш

"Этот человек (Сашко Билый — Ред.) всегда говорил правду, был настоящим патриотом, поэтому нужно чествовать таких людей. Мы решили организовать в городе такой марш, чтобы воздать дань уважения герою борьбы за независимость Украины, как против Москвы, так и против внутренней оккупации", — сказал организатор мероприятия и руководитель организации "Уличный фронт" Демьян Ганул.

Думская.net В центре Одессы радикалы провели марш

Ранее сообщалось, что радикалы ворвались в пустующую после реконструкции гостиницу "Большая Московская" на Дерибасовской улице в Одессе.