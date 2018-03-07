наверх
07.03.201813:58
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Россия

    РФ об украинском законе о языковой политике: подыгрывание радикалам

    (обновлено: )12810
    Представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Конституционный суд Украины своим решением начал подыгрывать националистам.
    Учебник украинского языка
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Конституционный суд Украины начал подыгрывать радикалам и националистам, признав закон о языковой политике в стране неконституционным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Протест Свободы под КСУ во время рассмотрения языкового закона
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Факт есть факт: о тотальном табуировании русского языка в Украине

    Конституционный суд Украины в конце февраля признал неконституционным закон об основах государственной языковой политики, который наделял русский язык статусом регионального.

    "Хотелось бы напомнить, что упомянутый закон, известный как закон Кивалова-Колесниченко, гарантировал национальным меньшинствам Украины право на широкое использование своих языков в различных сферах в тех регионах, где они составляют более 10% населения, где местные власти принимали соответствующие решения", — сказала Захарова в среду на брифинге.

    Этот закон мешал и мешает националистам строить моноэтническое государство, отметила представитель МИД РФ. "Конституционный суд Украины, призванный отстаивать законность и право, к сожалению, им (националистам) в этом явно начал подыгрывать ", — заявила Захарова.

    "Проводя с упорством, достойным лучшего применения, линию на повсеместную украинизацию и строительство тоталитарного государства, националистическая прослойка не желает признавать тот факт, что Украина исторически и в её современном виде — это многонациональное образование, в котором веками жили и продолжают жить разные народы, которые имеют полное право на уважение их прав и традиций", — подчеркнула дипломат.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Подрыв авто в Киеве, 7 марта 2018
    Криминальные войны в Украине
    Последствия обстрела Авдеевки
    Донбасс: новое перемирие