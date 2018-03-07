РФ об украинском законе о языковой политике: подыгрывание радикалам

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КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Конституционный суд Украины начал подыгрывать радикалам и националистам, признав закон о языковой политике в стране неконституционным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Конституционный суд Украины в конце февраля признал неконституционным закон об основах государственной языковой политики, который наделял русский язык статусом регионального.

"Хотелось бы напомнить, что упомянутый закон, известный как закон Кивалова-Колесниченко, гарантировал национальным меньшинствам Украины право на широкое использование своих языков в различных сферах в тех регионах, где они составляют более 10% населения, где местные власти принимали соответствующие решения", — сказала Захарова в среду на брифинге.

Этот закон мешал и мешает националистам строить моноэтническое государство, отметила представитель МИД РФ. "Конституционный суд Украины, призванный отстаивать законность и право, к сожалению, им (националистам) в этом явно начал подыгрывать ", — заявила Захарова.

"Проводя с упорством, достойным лучшего применения, линию на повсеместную украинизацию и строительство тоталитарного государства, националистическая прослойка не желает признавать тот факт, что Украина исторически и в её современном виде — это многонациональное образование, в котором веками жили и продолжают жить разные народы, которые имеют полное право на уважение их прав и традиций", — подчеркнула дипломат.