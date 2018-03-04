Факт есть факт: о тотальном табуировании русского языка в Украине

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В развернувшейся в Украине широкой борьбе с русским языком давно дошло до запретов — будь то спектакли, как это произошло с "Анной Карениной" с Ольгой Сумской в главной роли, или же книги, изданные в России. А украинцев, разговаривающих на русском, не так давно окрестили "тамбовцами" особо скандальные "патриоты".

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Но на этом фронте, как оказалось, не все так гладко. Так, на последней пленарной неделе Верховная Рада провалила голосование по законопроекту, запрещающему русский язык в наружной рекламе. Документ 2702-д предполагал, что что весь текст на баннерах, кроме названия бренда, должен быть на украинском языке. Нужных для поддержки проекта закона 226 голосов в сессионном зале парламента не нашлось и документ отклонили без права доработки авторами. Но наряду с этим на местах подобного рода запреты уже в действии с подачи региональных властей. Подробнее о том, какие в регионах существуют запреты на русский язык, — в обзоре РИА Новости Украина.

Для бизнесменов в Черновцах

В Черновцах в конце минувшего месяца городской совет обязал предпринимателей этого города использовать в своей работе исключительно украинский язык.

Согласно принятому решению, на территории города названия учреждений, предприятий, организаций, вывески, плакаты, афиши, публичные сообщения, рекламные объявления и любы формы рекламной продукции осуществляются только на государственном украинском языке.

Принятое на заседании постановление также предусматривает, что в Черновцах во всех сферах обслуживания граждан должен использоваться государственный язык. Кроме того, на территории города все меню, билеты, чеки и ценники должны быть на украинском языке.

Для официантов и продавцов во Львове

Аналогичное решение приняли в феврале и во Львове. Так, горсовет рекомендовал заведениям питания и обслуживания предоставлять услуги на украинском и английском языках, утвердив постановление "О регулировании языка обслуживания граждан в сфере оказания услуг, торговли и осуществления информирования о товарах и услугах во Львове".

Этот документ определяет основные принципы языковой политики при оказании услуг в сфере обслуживания, маркировки товаров и размещения информации.

"Мы в рекомендательном стиле даем советы заведениям питания и обслуживания, чтобы в учреждениях были экземпляры государственным языком и английским языком. Определено направление, как должна осуществляться контроль и стимулирование", - сказал заместитель городского головы по вопросам развития Андрей Москаленко.

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Таким образом, во Львове в сфере торговли и оказания услуг к клиенту должны обращаться на украинском, а переход на иностранные языки возможен по желанию потребителя в случае, если исполнитель услуг ими владеет. Поэтому ценники, реклама, вывески, афиши, меню обязательно должны быть написаны на государственном языке. Если реклама выполнена на иностранном языке, то рядом с ее текстом должно быть перевод на украинский, который по размеру и содержанию не может быть меньше оригинала (исключение — только для логотипов и товарных знаков). Подобные правила касаются также меню билетов и чеков. За несоблюдение требований предусмотрен штраф от 17 до 170 грн (при повторном нарушении максимальная сумма штрафа будет составлять 459 грн).

Для слушателей музыки в Полтаве

В Полтавском облсовете задумались над идеей запрета российской музыки и фильмов. В феврале депутаты областного совета поддержали обращение к облгосадминистрации и местным советам о запрете публичного воспроизведения выпущенной в РФ аудиовизуальной продукции.

Инициатор проекта решения, заместитель главы Полтавского облсовета, "свободовец" Анатолий Ханко аргументировал это "одержанием победы над агрессором и восстановлением Украины".

"Чем раньше избавимся от российского медиапродукта, тем быстрее перейдем на новый украинский, одержим победу над агрессором и восстановим Украину", — заявил он", — заявил Ханко.

Для школ в Хмельницком

В октябре минувшего года в департаменте образования Хмельницкого горсовета посчитали, что в школах изучение русского языка больше не нужно. Руководитель департамента Роман Николаев заявил, что по этому поводу он получил около 20 коллективных обращений от родителей и общественных объединений к городской власти. Примечательно то, что решение о запрете на изучение русского языка в школах не принималось на заседании городского совета, а только департаментом.

"Это не вопрос компетенции городского совета вообще. <…> Это была позиция городского головы, но мы это сделали, когда было желание на то родителей, и когда они подтвердили это соответствующими заявлениями", - заявлял чиновник. При этом он добавил, что русский язык могут вернуть в школы по требованию родителей, но с рядом условий.

Также педагог уточнил, что следует убирать и факультативы по русскому языку. По его мнению, запрет на изучение русского помогает государству и не ущемляет права учеников.

"Не виноват сам язык как явление. Он всемирный, литературный. Но виноваты те люди, которые используют его как инструмент. Мы боремся не против языка, а против инструмента, благодаря которому началась война. Тем более Хмельницкий полностью украиноязычный", — аргументировал Николаев.

Напомним, что всего в Хмельницком 41 школа.

К слову, в начале февраля на сайте главы государства появилась петиция с предложением запретить обязательное изучение русского языка во всех школах страны и вынести его только на факультативы по желанию школьников. Пока что необходимого для рассмотрения количества подписей идея не набрала.

По данным материалов открытых источников интернет