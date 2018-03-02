В МИД Венгрии назвали решение КСУ по "языковому закону" брутальной атакой

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Решение Конституционного суда Украины о признании неконституционным закона об основах языковой политики свидетельствует о "брутальной атаке" украинских властей на право нацменьшинств говорить на родном языке, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По мнению венгерского министра, "то, что происходит в Украине, не может происходить в правовом поле". Он также связал между собой ряд последних событий. "Любой, кто сомневался, действительно ли меньшинства находятся под атакой в Украине, теперь получил ответ на вопрос", — цитирует Сийярто пресс-служба правительства Венгрии.

Читайте также — Соцсети: новый виток "языковых" проблем в Украине

"В Украине осуществляется брутальное нападение на национальные общины. Серия связанных действий началась с закона "Об образовании" и продолжилась нападениями на штаб-квартиру Общества венгерской культуры Закарпатья, а теперь разрушен языковой закон, который предоставлял возможность меньшинствам пользоваться своим родным языком", — говорится в сообщении правительственного портала с пометкой, что это является личной позицией Сийярто.

КС Украины в среду, 28 февраля, признал неконституционным закон об основах языковой политики, наделяющий русский язык статусом регионального, из-за нарушений процедуры его рассмотрения и принятия. С этого дня закон считается утратившим силу.

В Украине в 2012 году был принят закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны. В начале 2014 года Верховная Рада признала утратившим силу "языковой закон", однако на тот момент и.о. президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение.

Читайте также — Кивалов: Киев восстановил языковой закон УССР 1989 года

Отметим, что в решении КСУ отмечается, что закон в 2012 году приняли без обсуждения во втором чтении. Также депутаты были лишены возможности внесения поправок. Помимо этого, в ходе голосования за закон было зафиксировано неперсональное голосование.

Суд не стал рассматривать непосредственно соответствие закона Конституции, поскольку нарушение процедуры его принятия является основанием для признания неконституционным.