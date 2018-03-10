Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что решение КСУ о признании неконституционным закона об основах языковой политики доказывает атаку на национальные меньшинства, проживающие в Украине.
Представитель МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил, что Украина не может начать реализацию закона об образовании, пока не согласует все вопросы с национальными меньшинствами, в том числе с Закарпатскими венграми.
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сиярто заявил, что многие страны заключают крупные сделки с Москвой в области экономики и энергетики, однако они не хотят этого демонстрировать.
По информации пресс-службы МИД Венгрии, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто распорядился, чтобы венгерские дипломаты не поддерживали ни одной украинской инициативы в международных организациях.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что решение КСУ о признании неконституционным закона об основах языковой политики доказывает атаку на национальные меньшинства, проживающие в Украине.
Представитель МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил, что Украина не может начать реализацию закона об образовании, пока не согласует все вопросы с национальными меньшинствами, в том числе с Закарпатскими венграми.