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    МИД Венгрии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
    В МИД Венгрии назвали решение КСУ по "языковому закону" брутальной атакой
    01:59 02.03.2018
    494Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что решение КСУ о признании неконституционным закона об основах языковой политики доказывает атаку на национальные меньшинства, проживающие в Украине.
    Флаги Венгрии и Украины
    МИД Венгрии отрицает какие-либо договоренности по закону об образовании
    02:55 09.02.2018
    186Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Представитель МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил, что Украина не может начать реализацию закона об образовании, пока не согласует все вопросы с национальными меньшинствами, в том числе с Закарпатскими венграми.
    Глава МИД Венгрии П. Сиярто. Архивное фото
    Венгрия требует от Украины юридических гарантий по закону об образовании
    04:18 25.01.2018
    451Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что новый украинский закон об образовании "не является чисто делом Украины и Венгрии".
    Глава МИД Венгрии Петр Сиярто. Архивное фото
    Венгрия назвала условия решения проблемы украинского закона об образовании
    13:13 08.12.2017
    610Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, ни одно из прав венгерского меньшинства не может быть отчуждено и закарпатские венгры должны дать согласие на изменения в законодательстве об образовании.
    Глава МИД Венгрии П. Сиярто. Архивное фото
    Венгрия требует наказать националистов за срыв венгерского флага в Закарпатье
    17:13 13.11.2017
    1591Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Венгерский МИД возмущен срывом флага с горсовета в Берегово, где накануне прошел марш, приуроченный к годовщине создания Карпатской Сечи.
    Флаги НАТО и Украины
    Венгрия заблокировала работу комиссии "Украина - НАТО"
    21:12 27.10.2017
    1480Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, Венгрия не может поддержать интеграционные стремления Украины, поэтому она наложила вето на созыв комиссии "НАТО - Украина" в декабре.
    Глава МИД Венгрии П. Сиярто. Архивное фото
    В ЕС многие проводят лицемерную политику в отношении РФ – Венгрия
    12:30 13.10.2017
    560
    Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сиярто заявил, что многие страны заключают крупные сделки с Москвой в области экономики и энергетики, однако они не хотят этого демонстрировать.
    Глава МИД Венгрии Петер Сиярто. Архивное фото
    Украина спровоцировала скандал - Венгрия просит ЕС пересмотреть ассоциацию
    14:01 12.10.2017
    1077Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Неприемлемо, что рядом с Евросоюзом в XXI веке закрываются школы из-за преподавания на национальных языках, считает министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
    Елена Дьяченко
    Дьяченко: власть обвиняет "папередников", а сама-то...
    11:03 12.10.2017
    1237Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Нынешняя власть обвиняла предыдущую в неумении общаться с обществом и зарубежными политиками, но сама показывает в этой сфере сплошные провалы, отмечает политэксперт Елена Дьяченко.
    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
    Венгрия объявила бойкот Украине из-за закона об образовании
    01:34 11.09.2017
    4804Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    По информации пресс-службы МИД Венгрии, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто распорядился, чтобы венгерские дипломаты не поддерживали ни одной украинской инициативы в международных организациях.
    Глава МИД Венгрии П. Сиярто. Архивное фото
    МИД Венгрии назвал позорными изменения в закон об образовании в Украине
    23:50 07.09.2017
    954Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что "Украина ударила в спину, внеся поправки в закон об образовании, который сильно нарушает права венгерского меньшинства".
    Флаг Венгрии
    В Венгрии рассчитывают на визит Путина весной - СМИ
    19:12 15.01.2015
    229
    Глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто заявил, что ситуация в Украине обязательно будет в повестке дня переговоров.
    Газовая магистраль
    Венгрия и Словакия построят систему коммуникаций между газопроводами
    20:56 17.11.2014
    104Реверс газа в Украину
    Как сообщил глава венгерского МИД, эта система между газопроводными линиями Словакии и Венгрии будет готова до начала 2015 года, что даст Венгрии дополнительную возможность поставлять газ Украине.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
    В МИД Венгрии назвали решение КСУ по "языковому закону" брутальной атакой
    01:59 02.03.2018
    494
    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что решение КСУ о признании неконституционным закона об основах языковой политики доказывает атаку на национальные меньшинства, проживающие в Украине.
    Флаги Венгрии и Украины
    МИД Венгрии отрицает какие-либо договоренности по закону об образовании
    02:55 09.02.2018
    186
    Представитель МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил, что Украина не может начать реализацию закона об образовании, пока не согласует все вопросы с национальными меньшинствами, в том числе с Закарпатскими венграми.
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