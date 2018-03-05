Жители Тернополя возмущены переводом рекламы в супермаркете на русский язык

Фото "Сайт города Тернополя"

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. В Тернополе один из супермаркетов снабдил рекламу торговой акции переводом с украинского на русский язык, таким подходом возмущены местные жители.

На рекламной полиграфии написано "Скидка 15% на всi товари кожну недiлю (воскресенье)".

"Тернополь. 2018 год. Реклама на магазине. Вдруг кто-то не понимает, что такое НЕДІЛЯ", — комментирует фото его автор — жительница Тернополя.

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"В Тернополе каждый третий употребляет "кожної неділі" в понимании "щотижня". Может, то для них уточнили, что речь идет только про один день?)", — иронизирует над рекламой пользователь Facebook Ирина Небесна.

Напомним, ранее заместитель министра социальной политики Наталья Федорович опубликовала гневный пост в Facebook, посвященный венгерскому ресторану на центральной улице Киева. По ее словам, персонал заведения категорически отказал ей в обслуживании на государственном языке.

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