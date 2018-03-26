Как в Одессе радикалы пугали горожан ночным маршем в честь Сашки Билого

Ранее сообщалось, что в Одессе националисты провели марш по центру города в память о лидере УНА-УНСО, координаторе "Правого сектора" на Западной Украине Александре Музычко, более известном как Сашко Билый, который погиб 24 марта 2014 года.

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В шествии приняли участие около 50 человек — представителей "Национального корпуса", организации "Сокол" и "Уличный Фронт", передает издание "Думская". Скандируя лозунги "Сашко Билому — слава" и другие традиционные для подобных маршей кричалки, активисты прошлись по Дерибасовской и Приморскому бульвару до памятника Дюку де Ришелье.