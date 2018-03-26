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    Как в Одессе радикалы пугали горожан ночным маршем в честь Сашки Билого

    Тема:

    Радикальный экстремизм охватил Украину (213)

    (обновлено: )6402
    В Одессе жители неоднозначно восприняли ночной марш радикалов по центральным улицам города. Множество нелицеприятных комментариев можно прочитать как под видео в Youtube, так и на отдельных постах в Facebook.
    Канал Думская Нет на Youtube

    Ранее сообщалось, что в Одессе националисты провели марш по центру города в память о лидере УНА-УНСО, координаторе "Правого сектора" на Западной Украине Александре Музычко, более известном как Сашко Билый, который погиб 24 марта 2014 года.

    Смотрите также: Ситуация возле захваченной националистами гостиницы в Одессе

    В шествии приняли участие около 50 человек — представителей "Национального корпуса", организации "Сокол" и "Уличный Фронт", передает издание "Думская". Скандируя лозунги "Сашко Билому — слава" и другие традиционные для подобных маршей кричалки, активисты прошлись по Дерибасовской и Приморскому бульвару до памятника Дюку де Ришелье.

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