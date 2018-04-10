В Одессе отметили День освобождения от немецко-румынских захватчиков

В Одессе во вторник праздновали 74-ую годовщину освобождения Одессы от немецко-румынских захватчиков. Чиновники, представители политических партий, духовенства и общественных организаций возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу.

По информации "Думской", все подступы к мемориалу заблокировали патрульные полицейские, которые досматривали сумки и проверяли металлодетекторами пришедших в парк. Официальная часть прошла без эксцессов.

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В памятных мероприятиях приняли участие также ветераны-афганцы. С утра около 200 участников боевых действий в Афганистане выдвинулись от здания облгосадминистрации в сторону площади 10 Апреля, где под звуки залпов из автоматов роты почетного караула состоялось торжественное возложение цветов.

После этого колонна выдвинулась в парк Победы, где был организован фронтовой привал. Вкусить солдатской каши вместе с афганцами пришел мэр Одессы.