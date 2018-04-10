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    Фотоленты

    В Одессе отметили День освобождения от немецко-румынских захватчиков

    (обновлено: )17930
    День освобождения Одессы на Аллее Славы
    День освобождения Одессы на Аллее Славы
    День освобождения Одессы на Аллее Славы
    День освобождения Одессы на Аллее Славы
    День освобождения Одессы на Аллее Славы
    День освобождения Одессы на Аллее Славы
    День освобождения Одессы на Аллее Славы
    День освобождения Одессы на Аллее Славы
    День освобождения Одессы на Аллее Славы
    День освобождения Одессы на Аллее Славы
    День освобождения Одессы на Аллее Славы
    День освобождения Одессы на Аллее Славы
    День освобождения Одессы на Аллее Славы
    День освобождения Одессы на Аллее Славы
    День освобождения Одессы на Аллее Славы
    День освобождения Одессы на Аллее Славы
    День освобождения Одессы на Аллее Славы
    Одесские ветераны-афганцы прошлись колонной по городу
    Одесские ветераны-афганцы прошлись колонной по городу
    Одесские ветераны-афганцы прошлись колонной по городу
    День освобождения Одессы на Аллее Славы
    Думская.net
    День освобождения Одессы на Аллее Славы
    Думская.net
    День освобождения Одессы на Аллее Славы
    Думская.net
    День освобождения Одессы на Аллее Славы
    Думская.net
    День освобождения Одессы на Аллее Славы
    Думская.net
    День освобождения Одессы на Аллее Славы
    Думская.net
    День освобождения Одессы на Аллее Славы
    Думская.net
    День освобождения Одессы на Аллее Славы
    Думская.net
    День освобождения Одессы на Аллее Славы
    Думская.net
    День освобождения Одессы на Аллее Славы
    Думская.net
    День освобождения Одессы на Аллее Славы
    Думская.net
    День освобождения Одессы на Аллее Славы
    Думская.net
    День освобождения Одессы на Аллее Славы
    Думская.net
    День освобождения Одессы на Аллее Славы
    Думская.net
    День освобождения Одессы на Аллее Славы
    Думская.net
    День освобождения Одессы на Аллее Славы
    Думская.net
    День освобождения Одессы на Аллее Славы
    Думская.net
    Одесские ветераны-афганцы прошлись колонной по городу
    Думская.net
    Одесские ветераны-афганцы прошлись колонной по городу
    Думская.net
    Одесские ветераны-афганцы прошлись колонной по городу
    Думская.net

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    В Одессе во вторник праздновали 74-ую годовщину освобождения Одессы от немецко-румынских захватчиков. Чиновники, представители политических партий, духовенства и общественных организаций возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу.

    По информации "Думской", все подступы к мемориалу заблокировали патрульные полицейские, которые досматривали сумки и проверяли металлодетекторами пришедших в парк. Официальная часть прошла без эксцессов.

    Смотрите также: Трудности перевода. Как проходили переговоры Порошенко и Меркель в Берлине

    В памятных мероприятиях приняли участие также ветераны-афганцы. С утра около 200 участников боевых действий в Афганистане выдвинулись от здания облгосадминистрации в сторону площади 10 Апреля, где под звуки залпов из автоматов роты почетного караула состоялось торжественное возложение цветов.

    После этого колонна выдвинулась в парк Победы, где был организован фронтовой привал. Вкусить солдатской каши вместе с афганцами пришел мэр Одессы.

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