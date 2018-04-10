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    Смертельные разборки подростков под Одессой. СМИ выяснили подробности

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (361)

    (обновлено: )26742
    По данным одного из изданий, стрелявший 15-летний Дмитрий Полищук - младший брат Юрия Полищука, который в настоящее время находится в СИЗО и подозревается в участии в банде похитителей людей.
    Наручники
    УНИАН

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Несовершеннолетний Дмитрий Полищук, застреливший сверстника в селе Великий Дальник Одесской области, заявил, что пистолет получил от жены старшего брата по имени Татьяна, сообщает Страна со ссылкой на источник.

    Ранее одесское издание сообщило, что 15-летний парень из пистолета выстрелил в грудную клетку второму несовершеннолетнему  — Даниилу Гирли, в результате полученных травм он скончался. Как говорилось в сообщении, он настаивал, что нашел оружие.

    Полиция Украины
    REUTERS/Gleb Garanich
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    Дмитрий Полищук — младший брат Юрия Полищука, который в настоящее время находится в СИЗО и подозревается в участии в банде похитителей людей. Дмитрий Полищук, как и его старший брат, по данным источников в полиции, является участником националистического движения. 

    В середине марта первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин  заявил о задержании в Одессе банды, которая занималась похищением людей

    "В банде на самом деле были активисты националистических организаций, которые действовали вместе с уроженцами Чечни. При этом часть чеченцев оказались бывшими бойцами спецназа президента Чечни Рамзана Кадырова. А другая часть состояла из членов ОПГ известного во всем СНГ криминального авторитета по прозвищу Султан – Султанбека Айдамирова. Руководителем банды был племянник Султана по прозвищу Мага. Также в участии в банде подозревается активист партии "Национальный корпус" Юрий Полищук", — пишет издание. 

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