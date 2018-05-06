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    Акция "Бессмертный полк" стартовала в США

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    Акция "Бессмертный полк", приуроченная к 73-й годовщине победы Антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, стартовала в США. Первые марши с портретами фронтовиков прошли на Восточном побережье страны.
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    В этом году на построение выйдут более чем в двадцати городах США. Самое масштабное построение — в Нью-Йорке, где акция проходит уже четвертый год подряд. С фотографиями своих родных на набережную реки Гудзон вышло более тысячи человек.

    "Каждый год количество людей увеличивается. В прошлом году было до полутора тысяч. Мы считаем людей по количеству штендеров с фотографиями, которые мы помогаем печатать, и по белым шарикам. В прошлом году мы заготовили полторы тысячи шариков, и все их раздали. В этом году взяли 2 тысячи и напечатали еще 400 новых штендеров", — сказал представитель организации "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан.

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    По набережной Гудзона "однополчане" прошли до мемориала воинам, павшим во Второй мировой войне, в Бэттери-парке — к восьми колоннам с именами американских военнослужащих, погибших на полях сражений.

    Акция традиционно проходит в ближайшую субботу перед 9 мая.

    В стране акция проходит 5 мая в Нью-Йорке, Вашингтоне, Денвере, Бостоне, Фениксе. 6 мая марши пройдут в Сан-Франциско, Сиэтле, Орландо, Филадельфии, Сан-Диего, Чикаго, Хьюстоне, Детройте, Талахассе. В Майами акция состоится 9 мая. В этом году к ней впервые присоединились города Алабама и Канзас-сити. Также 6 мая в Сан-Франциско пройдет автопробег. 

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