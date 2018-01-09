Атаки националистов: и вечный бой... даже в выходные и праздники

РИА Новости Украина

Рождественские выходные в Украине выдались неспокойными вследствие активизации в праздничные дни деятельности националистических организаций. В ночь на 7 января в Киеве члены организации "Черный комитет" облили красной краской Российский центр науки и культуры. В частности, они заявили, что "учреждение служит прикрытием для антиукраинской деятельности РФ".

"В Рождественскую ночь активисты "Черного комитета" совершили нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве. Это официальная государственная структура РФ, которая является прикрытием для враждебной Украине пропаганды, регулярно организует поездки в государство-агрессор и агитирует здесь за "русский мир", — заявили в "Черном комитете", опубликовав также видео нападения.

Наряду с этим, уже 8 января несколько десятков радикалов из националистической организации "С14" заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру, аргументируя это протестом "против ФСБ" и отказа священников отпевать погибших украинских военных и гражданских лиц, крещеных не в церкви УПЦ МП. Участники акции в ходе протеста жгли фаеры и держали плакаты, а полиция на месте происшествия им не препятствовала.

В ответ студенты Киевской духовной академии и семинарии встретили радикалов из националистической организации церковным пением, исполнив Тропарь Рождества Христова и колядки. Националисты из С14 в свою очередь заявили, что верующие вели себя "агрессивно". Позднее координатор "С14" Маркиян Яциняк заявил, что Киево-Печерская Лавра будет ключевым местом, где будут проходить акции националистической организации.

"Наши следующие акции будут более масштабными и более продолжительными. Возможно, в формате блокады или какого-то другого интересного креатива", — заявил Яциняк.

По мнению блоггера Александра Скубченко, акции радикалов в праздничные дни вполне логичны, так как националистические организации не несут в своей идеологии никакого созидания.

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"Чтобы понять всю суть украинских националистов. Вот вы можете представить, что националисты в рождественскую ночь зальют краской Русский культурный центр в Киеве? И я могу. Что они, собственно и сделали. Или что факельное шествие проведут? Изобьют "ворога"? Да, запросто", — написал Скубченко на своей странице в Facebook.

Он считает, что кроме факельных шествий, от националистов едва ли стоит ожидать каких-либо конструктивных для общественности акций.

"А можете представить, как националисты организовывают субботник в городах Украины? Не с факелами, а с мётлами и лопатами выходят на улицы городов, и наводят порядок на улицах. Нет? А вы можете вспомнить хоть одно доброе дело украинских националистов? Может, под знаменем Бандеры они деньги на лечение кому-то собрали? Восстановили памятник какой? Нет?" — акцентировал Скубченко.

Блогер подчеркнул, что вся суть акций националистов заключается в разрушении, так как с установлением в стране мира они канут в Лету.

Скриншот с сайта Facebook

"Вот в этом и есть вся их суть: зло. Они не способны и не принесут Украине никакого процветания. Они не способны созидать. Только разрушать. Сейчас – их время. Война – суть они. Мир для них губителен. Они не сядут за руль трактора, не пойдут в завод или на поле. Они всем нутром своим будут противиться миру. Мир для страны – забвение для них", — резюмировал Скубченко.