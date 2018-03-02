Обвал фондового рынка США. Богатые люди мира за 3 дня потеряли $128 млрд

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Более всех из-за падения фондового рынка США за три дня потеряли глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет и основатель Facebook Марк Цукерберг. Состояние каждого из миллиардеров уменьшилось за три дня на $3,7 млрд, сообщает Bloomberg.

Cооснователи Google Ларри Пейдж потерял за эти дни $3,1, состояние его коллеги Сергея Брина "похудело" на $3 млрд. Замыкает пятерку владелец Zara Амансио Ортега — его состояние за три дня уменьшилось на $2,5 млрд.

В сумме потери 500 самых богатых людей мира за эти дни составили $128 млрд, причем $55 млрд потеряли американские богачи.

За три дня торгов с 27 февраля по 1 марта индекс Dow Jones снизился с максимума в 25800 до отметки 24608, падение составило почти 2100 пунктов.

Рекордное падение за всю историю промышленный индекс Dow Jones показал в ходе торгов 5 февраля: тогда он упал почти на 1200 пунктов. В процентном отношении этот индекс снизился на 4,6%, что также стало рекордным падением за день с августа 2011 года. Тогда потери богатейших людей мира за день составили $114 млрд.

Ранее экономический эксперт Виктор Скаршевский прокомментировал обвал на фондовых рынках США, рассказав о последствиях для Украины.