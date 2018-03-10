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    Procter & Gamble Co.

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Штаб квартира Procter&Gamble в США
    В Италии Procter&Gamble подозревают в уклонении от уплаты налогов
    22:49 07.07.2016
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    Власти Италии считают, что P&G могла использовать свое подразделение в Женеве - Procter & Gamble International Operations SA - для уклонения от налогов в стране.
    График. Архивное фото
    Биржи США потеряли 1,3-1,9% на слабых отчетах компаний
    23:49 27.01.2015
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    Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 1,65% - до 17387,21 пункта, высокотехнологичный индекс NASDAQ - на 1,89%, до 4681,50 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 понизился на 1,34%, до 2029,55 пункта.
    Wella
    P&G планирует продать подразделение Wella за $7 млрд
    22:28 28.11.2014
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    P&G рассматривает различные варианты продажи бизнеса, включающего в себя производство средств как по профессиональному уходу за волосами, так и средств, реализующихся в розницу.
    Флаг Австралии
    Аргентина остановила деятельность Procter&Gamble в стране
    20:35 02.11.2014
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    Компания проводила операции по импорту товаров в Аргентину из Бразилии через свой швейцарский филиал, что может быть расценено как контрабанда с отягчающими обстоятельствами.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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