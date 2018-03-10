Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 1,65% - до 17387,21 пункта, высокотехнологичный индекс NASDAQ - на 1,89%, до 4681,50 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 понизился на 1,34%, до 2029,55 пункта.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".