Мировые тренды: новый обвал на мировых биржах, Крым и ФРГ

РИА Новости Украина

Призрак шатдауна в Белом доме

Американские СМИ обсуждают неожиданную коллизию, связанную с принятием бюджета, в отсутствие которого федеральные учреждения могут частично прекратить работу – так называемый "финансовый шатдаун".

Как напоминает газета Wall Street Journal, республиканцы и демократы ранее объявили о двухлетней сделке по бюджету, расходы которого могут вырасти на 300 миллиардов долларов за два последующих года. Срок принятия бюджета истекает ночью в четверг, 8 февраля, и предполагалось, что голосование по этому вопросу не займет много времени. Однако соглашение было поставлено под угрозу сенатором-республиканцем Рэндом Полом. Как отмечает издание, Пол, воспользовавшись процедурной возможностью, потребовал дополнительно проголосовать за поправку, демонстрирующую, что бюджетная сделка нарушает прежние обещания об ограничении федеральных расходов. "Шатдаун теперь кажется возможным": таким заголовком откликнулась на демарш сенатора газета New York Times.

Белый дом уже порекомендовал ведомствам готовиться к прекращению работы, сообщает Washington Post. По ее данным, представитель бюджетного управления Белого дома заявил, что власти "настоятельно призывают соответствующие учреждения приготовиться к прекращению" финансирования после полуночи.

Удар по ополченцам в Сирии: без британцев

Британская газета Times называет удар коалиции во главе с США по отрядам проправительственных сил в Сирии наиболее серьезным случаем конфронтации между сторонами, которые ранее не вступали в прямой конфликт: курдские ополченцы и американские военные против сирийского правительства, которое поддерживает РФ.

В ночь на четверг коалиция заявила о "неспровоцированной атаке" на штаб "Сирийских демократических сил" (SDF) со стороны проправительственных вооруженных формирований в 8 километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат. Газета сообщает, что британские подразделения присутствовали в зоне конфликта, но не принимали участия в нанесении удара. Также по данным издания, на ставшей "яблоком раздора" секретной базе SDF находится небольшой контингент британского военного спецназа, выполняющего роль "помощника и советника".

При этом в регионе развернуты порядка двух тысяч спецназовцев США, не считая морских пехотинцев и артиллерийских дивизионов, отмечает Times.

Второй обвал на биржах США

Газета Wall Street Journal называет второй за неделю обвал фондовых индексов США "коррекцией", то есть, разворотом курса акций в сторону, обратную начальному тренду. В четверг вечером промышленный индекс Dow Jones потерял более тысячи пунктов и обрушился на 4,15% — до 23860,46 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 3,9% — до 6777,16 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 3,75% — до 2581,08 пункта.

"Мы открылись на самых верхних уровнях дня и закрылись на самых низких. Это говорит о том, что продавцы еще не закончили", — сообщил изданию Джонатан Корпина, партнер в брокерской фирме Meridian Equity Partners. По мнению Корпины, скорость, с которой происходил обвал, заставляет думать, что от акций избавлялись крупные инвестиционные фонды.

REUTERS/Regis Duvignau Фондовая биржа. Экономический график

В понедельник на американских биржах также произошел резкий обвал, когда индексы упали на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности американских гособлигаций и возможности ускорения роста ставки ФРС. На следующий день индексы частично компенсировали потерю. Некоторые инвесторы напротив не видят в вернувшейся на биржи волатильности угрозы и считают, что речь идет о "здоровой коррекции", отмечает деловое издание. Между тем, учитывая биржевые максимумы января, падение индексов составило порядка 10%.

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Омерзительная четверка

Газета New York Times первой сообщила, что бойцы "Сирийских демократических сил" (SDF) в Сирии взяли в плен двух британцев из группы палачей группировки ИГ, казнивших многих западных заложников. Данный эпизод обещает стать одним из резонансных событий на этапе окончательной ликвидации группировки. Взятые в плен Александа Коти и Эль Шафи Эльшейх входили в четверку боевиков, известных как "Битлз" из-за их британского акцента. Главарь группы Мохаммед Эмвази по прозвищу Джихади Джон был ликвидирован в Сирии в ноябре 2015 года. Еще один из палачей Эйн Лесли Дэвис был задержан и осужден в Турции по обвинениям в терроризме.

Дальнейшая судьба пленных остается неясной. По данным издания, Коти и Эльшейх были лишены британского гражданства. Однако пока неизвестно, начнет ли минюст США судебное преследование боевиков. Их перевод в военную тюрьму "Гуантанамо" связан с правовыми сложностями, поскольку террористы входили в ИГ, а не "Аль-Каиду". Все четверо боевиков ранее проживали в западном Лондоне. Родители Коти — выходцы из Ганы и Кипра, семья Эльшейха бежала в Британию из Судана в 1990-х годах. Группа стала известна после того как ее лидер Джихади Джон в августе 2014 года казнил американского журналиста Джеймса Фоули.

Крым и "вправление мозгов"

Восемь депутатов партии "Альтернатива для Германии" из парламентов федеральных земель нанесли визит в аннексированный Россией Крым. Как они объяснили, цель поездки — составить общую картину ситуации в Крыму. Но не все представители партии отнеслись к инициативе депутатов с пониманием. А посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что уже "вправил мозги" региональному руководству партии, пишет Тилько Грис для издания Deutschlandfunk.

"Россия инвестирует в Крым миллиарды рублей. Гостей обычно активно представляют перед СМИ. Собеседников для них тщательно отбирают. Встречи с крымскими татарами или украинцами, которые выступают против аннексии и поэтому подвергаются юридическим преследованиям, как правило, не проводятся", — напоминает автор.

Украина выступила с резким протестом против этой поездки. Парламентарии летели из Германии в Москву, а оттуда дальше в Крым, завтрашнее возвращение запланировано тем же путем. Согласно международному праву, Крым принадлежит Украине, поэтому Киев рассматривает такой маршрут как нелегальный въезд. Федеральное правительство и Министерство иностранных дел разделяют эту позицию.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Визит немецкой делегации в Крым

Мельник говорил позавчера с представителями АдГ в Дюссельдорфе. После этого он написал в "Твиттере" на украинском о "малоприятной, но полезной миссии" — вправить мозги руководству фракции "Альтернатива для Германии" в парламенте Нижней Рейн-Вестфалии. Кажется, пишет Мельник, "холодный душ" подействовал. Депутат Рогер Бекамп из Кельна сообщил в "Твиттере", что весной снова поедет в Крым, но собирается воспользоваться и приглашением посетить Украину. Но поездке в Киев может помешать расследование, которое украинская прокуратура начала против депутатов.

Кипучий деятель Саакашвили

В понедельник бывшего президента Грузии, который сейчас ведет активное противостояние с украинскими властями, освободили из-под домашнего ареста в Киеве. Он намерен играть видную роль в политике и сделать Украину "жизнеспособной страной", а также осуждает засилье олигархов, пишет Liberation.

"Этот бывалый политик и адепт перманентной революции встречает нас, рассевшись на диване. Бывшего президента Грузии (2004-2013) Михаила Саакашвили приговорили к домашнему аресту по ночам, и с 22 часов он не может выйти из своей большой киевской квартиры. Большое унижение для такого кипучего деятеля", — отмечает издание. "Миша" во весь голос заявил о себе в украинской политике после революции на Майдане в 2014 году. Получив украинский паспорт от друга и сокурсника Петра Порошенко, Саакашвили стал скандальным губернатором расположенной на юге страны Одесской области. Параллельно с этим его лишили грузинского гражданства. Наконец, когда он открыто стал выступать против Порошенко, тот без предупреждения лишил его статуса гражданина Украины.

После невероятной эпопеи с возвращением на Украину это грузинское лицо без гражданства столкнулось с обвинениями в подготовке государственного переворота на деньги России. Сам Саакашвили говорит, что стал объектом политического преследования со стороны "авторитарного" и "коррумпированного" главы государства. Его харизма и громкие выходки привлекают внимание СМИ, компенсируя тем самым слабую народную поддержку. Как бы то ни было, его политическая авантюра может подойти к концу. Журнал "Тайм" назвал его одним из "самых разыскиваемых геополитических беглецов в мире", тогда как в родной Грузии ему заочно дали три года тюрьмы. В понедельник домашний арест был отменен, однако в скором времени может начаться процедура экстрадиции.