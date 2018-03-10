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    Шанхайская фондовая биржа

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Работа фондовой биржи. Архивное фото
    Китайские биржи прекратили торги после резкого падения котировок
    11:58 04.01.2016
    144
    Торги были приостановлены новым механизмом прерывания торгов, который был запущен для сдерживания резких колебаний на бирже, он привязан к индексу CSI 300 и приводится в действие автоматически при резком снижении или повышении индекса на 5%.
    Экран, транслирующий биржевые графики и диаграммы
    Индекс Шанхайской фондовой биржи снизился после открытия торгов
    07:14 02.09.2015
    111
    Ключевой индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite Index в среду опустился до 3027,68 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Composite Index снизился на 4,66% и составил 1628,18 пункта.
    Ситуация на бирже. Архивное фото
    Индексы Шанхайской и Гонконгской фондовых бирж открылись с падения
    06:49 01.09.2015
    142
    Ключевой индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite Index потерял 1,5%, гонконгский индекс Hang Seng вскоре после открытия торгов опустился на 0,54%, шэньчжэньский Shenzhen Composite Index снизился на 1,52%.
    Работа фондовой биржи. Архивное фото
    Индекс Шанхайской биржи стабилизировался после двухдневного падения
    05:27 26.08.2015
    85
    Финансовый регулятор Китая ранее сообщил о снижении со среды ставок по депозитам и кредитам на 0,25 процентного пункта, ставка по кредитам оказалась на уровне 4,6%.
    Работа фондовой биржи. Архивное фото
    Индекс Шанхайской биржи на утренних торгах "просел" на 6,41 %
    05:08 25.08.2015
    113
    Ключевой индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite Index снизился на 6,41 %, составив 3004,13 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Composite Index упал на 6,97% и составил 1751,28 пункта.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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