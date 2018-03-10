Торги были приостановлены новым механизмом прерывания торгов, который был запущен для сдерживания резких колебаний на бирже, он привязан к индексу CSI 300 и приводится в действие автоматически при резком снижении или повышении индекса на 5%.
Ключевой индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite Index потерял 1,5%, гонконгский индекс Hang Seng вскоре после открытия торгов опустился на 0,54%, шэньчжэньский Shenzhen Composite Index снизился на 1,52%.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".