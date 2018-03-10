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    Министерство аграрной политики и продовольствия Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 104
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    Корова под Кабмином в Киеве
    Развитию животноводства в Украине не помогут никакие дотации — экономист
    19:32 28.01.2018
    1816
    Эксперт по вопросам экономики и агропромышленного комплекса Владимир Коновальчук подчеркнул, что никакие госпрограммы не помогут, эти деньги будут украдены как всегда.
    Мед
    Украина за 11 дней исчерпала годовую квоту на экспорт меда в ЕС
    12:55 12.01.2018
    506
    Далее экспорт продолжится, однако на общих основаниях. В Министерстве АПК считают, что украинский продукт "конкурентный на европейском рынке даже за пределами автономных преференций".
    Уборка урожая. Архивное фото
    В Кабмине сообщили о значительном увеличении аграрного экспорта в ЕС
    20:58 09.01.2018
    163Европа открывает для украинцев свои границы
    По информации пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия, внешнеторговый оборот между Украиной и странами ЕС по итогам января-ноября 2017 года увеличился на 31,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 7,2 млрд долл.
    Экс-глава Минагрополитики Украины Игорь Швайка. Архивное фото
    Швайка о праве на земельный пай и его реализации
    10:30 23.11.2017
    223
    Экс-министр аграрной политики Игорь Швайка в эфире "ГС" отметил, что ответственности за нецелевое использование земельного пая сельхозназначения в Украине - не существует.
    Уборка зерновых. Архивное фото
    Урожай пшеницы не порадовал качеством - замминистра агрополитики
    04:11 07.09.2017
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    Первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк в эфире "ГС" пояснил, что формирование классности пшеницы - это очень сложный процесс, значительно зависящий от погоды.
    Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
    МинАПК поделилось своими ожиданиями по поводу урожая зерна
    00:50 05.08.2017
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    По состоянию на 4 августа собрано 30,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, в частности пшеницы - 22 млн т, ячменя - 7,4 млн т, ржи - 228 тыс. тонн, овса - 112 тыс. тонн, гороха - 1,1 млн т.
    Черешня и клубника
    Украина потеряет 29% урожая фруктов и ягод из-за заморозков
    15:15 29.05.2017
    510Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    Согласно информации Министерства аграрной политики и продовольствия, майские морозы, наблюдавшиеся почти на всей территории Украины, нанесли значительный ущерб плодово-ягодным культурам и винограду.
    Тарас Кутовой
    Министр аграрной политики Украины подал в отставку
    19:27 23.05.2017
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    Министр Тарас Кутовый сообщил, что после отставки в ближайшее время планирует сосредоточиться на вопросах привлечения инвестиций в экономику Украины.
    Санитарно-ветеринарный контроль мяса
    Китай разрешил экспорт украинской говядины
    18:23 22.05.2017
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    Сообщается, что протокол инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требований в отношении экспорта замороженной говядины из Украины в КНР.
    Флаг ЕС. Архивное фото
    ЕС рассмотрит вопрос увеличения квот на украинскую продукцию
    14:39 10.05.2017
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    Как сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия, 11 мая Советом ЕС будет рассмотрен вопрос об увеличении квот на экспорт некоторых видов товаров для Украины.
    Кукуруза. Архивное фото
    Украина будет без пошлин экспортировать кукурузу в Кению
    16:06 14.04.2017
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    Министерство аграрной политики и продовольствия сообщает, что среди 22 компаний, которые имеют право беспошлинного импорта желтой кукурузы в Кению, есть и украинские.
    Тарас Кутовой
    Кутовой: США готовы обсудить с Украиной импорт пшеницы
    20:12 31.01.2017
    259
    Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой сообщил, что США заинтересованы в первую очередь в органической пшенице.
    Медовый Спас
    Украина исчерпала годовые квоты по поставке меда в ЕС
    13:10 13.01.2017
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    По словам замглавы Минагрополитики Ольги Трофимцевой, наибольшим спросом среди импортеров пользуется украинская аграрная продукция. На 64% исчерпана квота на сахар, на 78% - на виноградные и яблочные соки.
    ВТО
    ЕС присоединится к искам Украины против РФ в ВТО – замглавы Минагропрода
    19:34 30.09.2016
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    Как сообщила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева, Украина получила политическую поддержку в торговых диспутах с РФ в рамках ВТО.
    Уборка урожая. Архивное фото
    Кутовой спрогнозировал рекордный урожай в Украине
    11:11 09.09.2016
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    По информации Министерства агарной политики и продовольствия Украины, прирост от предыдущего года составляет плюс 2 миллиона. Однако, по оценкам разных ассоциаций, эта цифра может быть существенно больше.
    В здании Минагрополитики в Киеве произошел пожар
    В здании Минагрополитики в Киеве произошел пожар
    22:30 27.08.2016
    133
    К зданию Министерства агрополитики Украины на Крещатике подъехали машина скорой помощи и пожарные. О пострадавших не сообщается. Пресс-служба столичного ГосЧС не дает комментариев о происшествии.
    В Киеве на взятке задержали чиновницу Министерства аграрной политики
    В Киеве на взятке в $150 тыс задержали чиновницу Минагрополитики
    09:46 03.08.2016
    663Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Чиновница, которая была задержана на стоянке Министерства, требовала от предпринимателя 150 тыс долларов за содействие победе в тендере на покупку государственного сельхозпредприятия.
    Уборка урожая. Архивное фото
    Аграрии уже собрали 31 млн тонн зерновых – министерство
    18:46 02.08.2016
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    Как уточнили в пресс-службе МинАПК, уже намолочено 21,5 миллиона тонн пшеницы, 8,5 миллиона тонн ячменя, 196 тысячи тонн ржи, 112 тысяч тонн овса и 714 тысяч тонн гороха.
    Уборка пшеницы
    Украинские аграрии рекордно увеличили экспорт зерновых
    04:32 03.07.2016
    975
    Объемы экспорта зерновых культур в 2015/2016 маркетинговом году составили 39,4 млн тонн. Прошлогодние объемы экспорта превышены на 4,6 млн тонн, или на 13%.
    Министерство аграрной политики Украины
    Украина будет продвигать свою мясную продукцию на африканском рынке
    05:57 07.06.2016
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    Как сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия, в июне планируется организовать торговые миссии Украины в Анголу, Гану и ЮАР. Также Киев рассчитывает и на азиатский рынок.
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