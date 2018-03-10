По информации пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия, внешнеторговый оборот между Украиной и странами ЕС по итогам января-ноября 2017 года увеличился на 31,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 7,2 млрд долл.
По словам замглавы Минагрополитики Ольги Трофимцевой, наибольшим спросом среди импортеров пользуется украинская аграрная продукция. На 64% исчерпана квота на сахар, на 78% - на виноградные и яблочные соки.
По информации Министерства агарной политики и продовольствия Украины, прирост от предыдущего года составляет плюс 2 миллиона. Однако, по оценкам разных ассоциаций, эта цифра может быть существенно больше.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".