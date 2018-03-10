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По информации пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия, внешнеторговый оборот между Украиной и странами ЕС по итогам января-ноября 2017 года увеличился на 31,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 7,2 млрд долл.