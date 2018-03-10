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    Максим Мартынюк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Мед
    Украина за 11 дней исчерпала годовую квоту на экспорт меда в ЕС
    12:55 12.01.2018
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    Далее экспорт продолжится, однако на общих основаниях. В Министерстве АПК считают, что украинский продукт "конкурентный на европейском рынке даже за пределами автономных преференций".
    Эксперт Ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса по вопросам земельных отношений Роман Граб
    Нужно ли бояться непродления моратория на продажу земли?
    16:37 07.12.2017
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    По словам эксперта по земельным вопросам Романа Граба, МВФ от Украины требует не так отмены моратория, как введения рынка земли.
    Уборка зерновых. Архивное фото
    Урожай пшеницы не порадовал качеством - замминистра агрополитики
    04:11 07.09.2017
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    Первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк в эфире "ГС" пояснил, что формирование классности пшеницы - это очень сложный процесс, значительно зависящий от погоды.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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