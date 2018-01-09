В Кабмине сообщили о значительном увеличении аграрного экспорта в ЕС

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Украина за январь-ноябрь 2017 года увеличила выручку от экспорта аграрной и пищевой продукции в страны Европейского Союза до 5,2 млрд долл, что на 38,2%, или на 1,4 млрд долл, больше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

"Внешнеторговый оборот между Украиной и странами ЕС по итогам января-ноября 2017 года увеличился на 31,1%, или на 1,715 млрд долл, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 7,2 млрд долл", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что за весь 2016 год украинский аграрный экспорт в страны ЕС составил 4,2 млрд долл.

"Мы рады отметить, что Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС работает, и это отражается в конкретных цифрах роста нашего двустороннего товарооборота в аграрной и пищевой сфере. Мы также надеемся, что положительный тренд продолжится и в дальнейшем, учитывая нашу активную работу в сфере приближения украинского законодательства к стандартам ЕС ", — процитировала пресс-служба заместителя министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольгу Трофимцеву.

По ее словам, самыми большими товарными группами, которые Украина экспортировала в ЕС за учетный период, стали зерновые (1,4 млрд долл.), подсолнечное масло (1,3 млрд долл.) и семяна масличных культур (0,9 млрд долл.).

"Наряду с вышеперечисленными традиционными продуктами экспорта, мы значительно увеличили экспорт такой продукции, как экстракт солодовый, продукты из муки, крупы (на 31,7 млн долл.), хлебобулочные, кондитерские изделия (на 15,4 млн долл.), масло сливочное (на 12,4 млн долл.), казеин (11,9 млн долл.), шоколад и другие продукты, содержащие какао, (на 7,9 млн долл.) и т.д.", — отметила замминистра.

По ее словам, ТОП-5 стран-покупателей украинской аграрной продукции в ЕС за указанный период стали Нидерланды с долей 18,4%, Испания — 14,4%, Польша — 13,3%, Италия — 11,8%, Германия — 10,3%.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что экспорт украинских товаров на европейский рынок вырос более чем на 10% за время действия соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.