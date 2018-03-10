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Народный банк Китая
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
7
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Курс юаня обновил шестилетний минимум
06:34 24.10.2016
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Народный банк Китая в понедельник установил средний обменный курс юаня к доллару на отметке 6,7690, что на 132 пункта выше фиксинга пятницы, когда курс составлял 6,7558.
Народный банк Китая ослабил курс юаня к доллару
05:50 29.08.2016
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В понедельник Народный банк Китая установил средний обменный курс юаня к доллару на отметке 6,6856, что на 368 пунктов выше фиксинга пятницы, когда курс составил 6,6488.
Народный банк Китая существенно ослабил курс юаня
06:51 27.06.2016
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Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
В понедельник ЦБ установил средний обменный курс юаня к доллару на отметке 6, 6375, что на 599 пунктов больше фиксинга минувшей пятницы, когда курс составил 6,5776.
Народный банк Китая резко ослабил курс юаня к доллару
05:17 30.05.2016
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В понедельник Народный банк Китая установил средний обменный курс юаня к доллару на отметке 6,5784, что на 294 пункта больше фиксинга минувшей пятницы, когда курс юаня составлял 6,5490.
Народный банк Китая ослабил курс юаня к доллару
06:01 04.05.2016
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Китайская валюта достаточно долго держалась на стабильной отметке около 8,3 юаня за доллар, пока летом 2005 года не начала укрепляться. Пик пришелся на январь 2014 года.
Валютные резервы Китая в январе снизились на $99,5 млрд - Народный банк Китая
06:54 07.02.2016
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В январе общий объем валютных резервов Китая составил 3,23 триллиона долларов. В декабре валютные резервы снизились на рекордные 107,9 миллиарда долларов до 3,33 триллионов.
Народный банк Китая влил в финансовую систему страны за два дня почти $46 млрд
04:45 05.02.2016
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Экономика кризисного времени: 2015-2016
В пятницу, 5 февраля, банк провел операции сроком на 28 дней и доходностью 2,6% объемом 13,7 миллиардов долларов и 14 дней с доходностью 2,4% объемом 9,12 миллиардов долларов.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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