Согласно заявлению Государственного космического агентства Украины, первый национальный спутник связи "Лыбидь" полностью собран, прошел все испытания и находится в режиме хранения до момента его отправки на космодром.
Для запуска нужно носить изменения в действующее законодательство, над этим будет работать национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания совместно с государственным космическим агентством Украины.
Запуск первого украинского спутника связи "Лыбидь", запланированный на апрель, перенесен на конец лета нынешнего года в связи с тем, что станция управления спутником находится в Крыму, сообщил глава НПЦ "Полюс" (входит в Роскосмос).
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