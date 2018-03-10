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    Лыбидь (спутник)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Спутник Лыбидь
    Украина запустит космический спутник связи в 2017 году
    22:36 08.12.2016
    906Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Согласно заявлению Государственного космического агентства Украины, первый национальный спутник связи "Лыбидь" полностью собран, прошел все испытания и находится в режиме хранения до момента его отправки на космодром.
    Работа телекомпании. Архивное фото
    Украина планирует запустить спутник "Лыбидь-1" в первом квартале 2015 года
    12:30 30.09.2014
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    Для запуска нужно носить изменения в действующее законодательство, над этим будет работать национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания совместно с государственным космическим агентством Украины.
    Запуск ракеты-носителя Зенит
    Запуск первого украинского спутника связи перенесен на конец лета
    09:52 09.04.2014
    8Присоединение Крыма к РФ
    Запуск первого украинского спутника связи "Лыбидь", запланированный на апрель, перенесен на конец лета нынешнего года в связи с тем, что станция управления спутником находится в Крыму, сообщил глава НПЦ "Полюс" (входит в Роскосмос).
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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