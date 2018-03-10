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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Спутник Лыбидь
    Украина запустит космический спутник связи в 2017 году
    22:36 08.12.2016
    906Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Согласно заявлению Государственного космического агентства Украины, первый национальный спутник связи "Лыбидь" полностью собран, прошел все испытания и находится в режиме хранения до момента его отправки на космодром.
    Пуск баллистических ракет КНДР
    США сообщают о неудачном запуске КНДР ракеты средней дальности
    04:53 20.10.2016
    99Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По заявлению Стратегического командования ВС США, в США зарегистрировали событие, которое оценивается как неудачный запуск Северной Кореей ракеты 19 октября в 5 часов вечера (2 ночи по Киеву) неподалеку от северо-восточного города Кусонг.
    Китайская ракета Великий поход 2С
    Китай запустил космический корабль "Шэньчжоу-11"
    02:59 17.10.2016
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    Запуск был совершен в 7.30 (2.30 по Киеву) с космодрома "Цзюцюань" в провинции Ганьсу с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" ("Великий поход-2F"). На борту "Шэньчжоу-11" экипаж из командира Цзин Хайпэна и его напарника Чэнь Дуна.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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