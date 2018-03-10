Согласно заявлению Государственного космического агентства Украины, первый национальный спутник связи "Лыбидь" полностью собран, прошел все испытания и находится в режиме хранения до момента его отправки на космодром.
По заявлению Стратегического командования ВС США, в США зарегистрировали событие, которое оценивается как неудачный запуск Северной Кореей ракеты 19 октября в 5 часов вечера (2 ночи по Киеву) неподалеку от северо-восточного города Кусонг.
Запуск был совершен в 7.30 (2.30 по Киеву) с космодрома "Цзюцюань" в провинции Ганьсу с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" ("Великий поход-2F"). На борту "Шэньчжоу-11" экипаж из командира Цзин Хайпэна и его напарника Чэнь Дуна.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.