На ТВ сообщили, когда закодируют украинские спутниковые каналы

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Все медиа-группы солидарны в том, что кодировка открытой трансляции их телеканалов со спутника должна произойти в этом году, заявил гендиректор 1+1 Медиа Александр Ткаченко.

Читайте также: Тренд дня: "Интересно, как Порошенко спит по ночам?"

"Кодировка будет до конца года. Нацсовет в принципе, какую бы позицию он ни занимал, понимает, что каналы, согласно своим лицензионным обязательствам, должны быть закодированы, учитывая права правообладателей. В принципе, мне кажется, что рынок к этому готов и что дальше остались технические вопросы", — отметил Ткаченко в интервью LIGA.net.

Ранее президент Петр Порошенко назвал недопустимыми какие-либо действия, которые могут восприниматься журналистами телеканала "1+1" как вмешательство в их профессиональную деятельность.