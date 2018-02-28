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    На ТВ сообщили, когда закодируют украинские спутниковые каналы

    (обновлено: )864112
    По словам гендиректора 1+1 Медиа Александра Ткаченко, Нацсовет понимает, что каналы, согласно своим лицензионным обязательствам, должны быть закодированы, учитывая права правообладателей.
    Пульт от телевизора
    Flickr.com/illustriousoul

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Все медиа-группы солидарны в том, что кодировка открытой трансляции их телеканалов со спутника должна произойти в этом году, заявил гендиректор 1+1 Медиа Александр Ткаченко.

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    "Кодировка будет до конца года. Нацсовет в принципе, какую бы позицию он ни занимал, понимает, что каналы, согласно своим лицензионным обязательствам, должны быть закодированы, учитывая права правообладателей. В принципе, мне кажется, что рынок к этому готов и что дальше остались технические вопросы", — отметил Ткаченко в интервью LIGA.net.

    Ранее президент Петр Порошенко назвал недопустимыми какие-либо действия, которые могут восприниматься журналистами телеканала "1+1" как вмешательство в их профессиональную деятельность.

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