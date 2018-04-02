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    Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала с грузом для МКС

    (обновлено: )3910
    Грузовой корабль везет на орбиту около 2,6 тонн груза, в том числе провиант и предметы первой необходимости. Стыковка грузового корабля с МКС запланирована на 4 апреля.
    Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon
    @SpaceX

    КИЕВ, 2 апр – РИА Новости Украина. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с кораблем Dragon с грузом для Международной космической станции, запуск транслировала НАСА. 

    Старт ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) был дан в расчетные 23.30 по Киеву.

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    Стыковка грузового корабля с МКС запланирована на среду, 4 апреля.

    Грузовой корабль везет на орбиту около 2,6 тонн груза, в том числе провиант и предметы первой необходимости.

    ​Отделение первой ступени ракеты-носителя, для которой это уже второй запуск, произошло через три минуты после старта.

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