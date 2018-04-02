Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала с грузом для МКС

КИЕВ, 2 апр – РИА Новости Украина. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с кораблем Dragon с грузом для Международной космической станции, запуск транслировала НАСА.

Старт ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) был дан в расчетные 23.30 по Киеву.

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Стыковка грузового корабля с МКС запланирована на среду, 4 апреля.

Грузовой корабль везет на орбиту около 2,6 тонн груза, в том числе провиант и предметы первой необходимости.

​Отделение первой ступени ракеты-носителя, для которой это уже второй запуск, произошло через три минуты после старта.