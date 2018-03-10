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    исследования

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 18
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    Американский авианосец Теодор Рузвельт. Архивное фото
    США могут проиграть потенциальную войну с Россией и Китаем - исследование
    05:45 10.12.2017
    1562США - Россия: санкции преткновения
    Согласно исследованию американского центра Rand, Соединенные Штаты не обладают достаточными средствами для того, чтобы справляться с основными вызовами в Европе и Восточной Азии.
    Исследовательская лаборатория. Архивное фото
    Сбор биоматериалов граждан РФ: факты и риски
    14:11 02.11.2017
    523
    Гипотетически биоматериалы можно использовать не только для изучения генетического разнообразия этносов, но и любых других исследований, считает генетик Валерий Ильинский.
    Избыточный вес
    Испанцы нашли "оружие" против лишнего веса
    13:50 22.10.2017
    417
    Найденный белок активируется при различных типах стресса. В настоящее время ученые пытаются понять, каковы последствия подавления действия этой протеинкиназы.
    Звездное сверхскопление Westerlund 1
    Ученый: есть ряд причин, по которым инопланетяне не вступают с нами в контакт
    12:04 17.09.2017
    1038
    Ученый признал, что связь в будущем будет проблемой, хотя использование связи транзитным методом могло бы дать начало обмену сигналами между Землей и инопланетянами.
    Радиоастрофизическая обсерватория
    Не все то НЛО, что летает и неопознано - эксперт
    10:46 07.08.2017
    409
    Только когда я вижу НЛО оптически, то есть, как свидетель, и плюс к этому располагаю снимком с радара - только тогда я по крайней мере могу говорить о том, что объект действительно присутствовал, говорит уфолог.
    Ученые. Архивное фото
    Медики сделали еще один шаг на пути к бессмертию человека
    08:10 06.08.2017
    1083
    Что можно сделать с новой технологией? Усовершенствовать трансплантацию кожи, иммунотерапию или лечение рака. В настоящее время идут работы по улучшению этих видов терапии.
    Доллары в конверте. Архивное фото
    Украина попала в тройку крупнейших теневых экономик мира
    00:58 02.07.2017
    822Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Согласно исследованию международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров, доля теневой экономики в Украине составляет 1 трлн 95,3 млрд гривен или 45,96% от прошлогоднего ВВП страны, который достиг 2,38 трлн гривен.
    Последствия землетрясения на острове Лесбос, Греция
    Землетрясение на Лесбосе стало уникальным геологическим явлением
    00:57 18.06.2017
    348Суперштормы накрыли Европу
    Мощность сейсмического удара во Врисе соответствовал 9 баллам по шкале Рихтера, при том что сейсмологи оценили магнитуду землетрясения в эпицентре в 6,1 балла.
    Флаг Италии
    Италия назначила украинцам гранты на обучение в местных университетах
    15:26 23.04.2017
    290
    Гранты были предоставлены Министерством иностранных дел Итальянской Республики на обучение, стажировку и исследования в итальянских высших учебных и научно-исследовательских учреждениях на 2017-2018 учебный год.
    Министерство иностранных дел Украины
    Внешняя политика Украины была менее успешной в 2016, чем в 2015 - исследование
    22:38 23.02.2017
    178
    Согласно исследованию аналитического центра "Совет внешней политики "Украинская призма", общая оценка внешней политики Украины в 2016 году составила С+ (3,1-3,5 баллов по 5 бальной шкале), а в 2015 году В- (3,6-3,9 баллов по 5 бальной шкале).
    Небесное явление под названием Кровавая Луна
    Китай планирует совершить мягкую посадку спутника на обратной стороне Луны
    06:12 27.12.2016
    191
    К 2018 году Китай планирует в рамках программы зондирования Луны запустить спутник"Чанъэ-4", который должен совершить "первую в истории человечества мягкую посадку на обратную сторону Луны".
    Дудлея Эндрикси (Dudleya hendrixii) или Живучка Хендрикса (Hendrix's liveforever)
    В США ученые назвали растение в честь Джими Хендрикса
    05:23 17.12.2016
    75
    Цветок высотой меньше 30 сантиметров с розовато-белыми лепестками был открыт на полуострове Калифорния в Мексике. Растение семейства толстянковых получило название "Дудлея Эндрикси" (Dudleya hendrixii) или "Живучка Хендрикса" (Hendrix's liveforever).
    Китай включил крупнейший в мире радиотелескоп FAST. Видео
    Китай включил крупнейший в мире радиотелескоп FAST 
    06:11 26.09.2016
    315
    Китай в воскресенье, 25 сентября, включил крупнейший в мире радиотелескоп FAST. Строительство телескопа, площадь которого равняется площади 30 футбольных полей, началось в марте 2011 года.
    Исследовательская лаборатория. Архивное фото
    Первый случай микроцефалии от лихорадки Зика подтвержден на Гаити
    03:55 17.08.2016
    69Вспышка вируса Зика
    По информации представителя Министерства здравоохранения Гаити, первый случай микроцефалии был подтвержден в субботу американским Центром по контролю и профилактике заболеваний.
    Рейтинг стран Европы по защите прав ЛГБТ-сообщества. Инфографика
    Рейтинг стран Европы по защите прав ЛГБТ-сообщества 
    14:53 11.05.2016
    2760"Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве
    Соблюдение прав представителей ЛГБТ-сообщества в Украине находится на одном из самых низких уровней в Европе. Результаты исследования европейского подразделения международной ассоциации защиты прав ЛГБТ ILGA-Europe - в инфографике РИА Новости Украина.
    Запуск ракеты-носителя Falcon 9. Архивное фото
    Космический грузовик Dragon достигнет МКС в воскресенье
    03:07 09.04.2016
    78
    Старт принадлежащих частной компании SpaceX ракеты Falcon 9 с грузовиком Dragon состоялся в 23.43 в пятницу. Стыковка корабля с МКС состоится в воскресенье 10 апреля.
    Флаг Украины
    70% украинцев не желают видеть иностранцев на постах мэров городов - опрос
    17:13 18.06.2015
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    Как выяснилось, лишь 27% населения Украины считают, что опыт зарубежных специалистов будет действительно полезен и станет стимулом для развития городов.
    Эксперты проводят работы на месте крушения малайзийского Boeing
    Малайзийские криминалисты прибыли в Донбасс - источник
    13:40 11.04.2015
    251Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    Согласно информации, на данный момент специалисты находятся на территории ДНР. Дата выезда криминалистов непосредственно в район падения самолета пока не определена.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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