Только когда я вижу НЛО оптически, то есть, как свидетель, и плюс к этому располагаю снимком с радара - только тогда я по крайней мере могу говорить о том, что объект действительно присутствовал, говорит уфолог.
Согласно исследованию международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров, доля теневой экономики в Украине составляет 1 трлн 95,3 млрд гривен или 45,96% от прошлогоднего ВВП страны, который достиг 2,38 трлн гривен.
Гранты были предоставлены Министерством иностранных дел Итальянской Республики на обучение, стажировку и исследования в итальянских высших учебных и научно-исследовательских учреждениях на 2017-2018 учебный год.
Согласно исследованию аналитического центра "Совет внешней политики "Украинская призма", общая оценка внешней политики Украины в 2016 году составила С+ (3,1-3,5 баллов по 5 бальной шкале), а в 2015 году В- (3,6-3,9 баллов по 5 бальной шкале).
Цветок высотой меньше 30 сантиметров с розовато-белыми лепестками был открыт на полуострове Калифорния в Мексике. Растение семейства толстянковых получило название "Дудлея Эндрикси" (Dudleya hendrixii) или "Живучка Хендрикса" (Hendrix's liveforever).
Соблюдение прав представителей ЛГБТ-сообщества в Украине находится на одном из самых низких уровней в Европе. Результаты исследования европейского подразделения международной ассоциации защиты прав ЛГБТ ILGA-Europe - в инфографике РИА Новости Украина.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".