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    Запуск Falcon 9 с коммуникационными спутниками Iridium NEXT

    (обновлено: )8
    Через четыре минуты после старта произошло штатное отделение первой ступени ракеты. Через час после старта ракета-носитель выведел аппараты на заданную орбиту.
    Канал на Youtube SpaceX

    Ракета Falcon 9 стартовала в Калифорнии с десятью коммуникационными спутниками Iridium NEXT, SpaceX вел трансляцию запуска.

    Запуск ракеты-носителя Falcon 9
    REUTERS Gene Blevins
    Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала с испанским спутником

    Старт ракеты с космодрома Ванденберг был дал в расчетные 17.13 по Киеву. Через четыре минуты после старта произошло штатное отделение первой ступени ракеты, для запуска компания использовала уже летавшую в октябре прошлого года первую ступень и не будет сохранять ее повторно.

    Через час после старта ракета-носитель выведел аппараты на заданную орбиту.

    Группа спутников Iridium NEXT должна заменить на орбите спутники предыдущего поколения. SpaceX по контракту с Iridium Communications намерена запустить более 70 аппаратов, нынешний старт — пятый по контракту.

    Первые десять Iridium NEXT были запущены в январе 2017 года.

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