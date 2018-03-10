Астронавтам предстоит подключить новые литий-ионные батареи в рамках модернизации системы энергоснабжения станции. Астронавты Кимброу и Уитсон будут работать на внешней поверхности МКС в течение примерно шести с половиной часов.
Космический корабль "Союз ТМА-19М" с международным экипажем в составе Юрия Маленченко (Роскосмос), Тимоти Копра (NASA) и Тимоти Пика (Европейское космическое агентство) отправится на МКС 15 декабря. Экипаж проведет на орбите около 7 месяцев.
Астронавты проложили два кабеля для будущего стыковочного узла, к которому будут осуществлять стыковку американские космические корабли, смазали манипулятор Канадарм-2, установили термоизолирующее покрытие на магнитный альфа-спектрометр (AMS).
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".