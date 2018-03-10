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    МКС

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 21
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    Возвращение участников международного экипажа МКС на Землю
    Возвращение очередной миссии МКС на Землю 
    17:14 10.04.2017
    200
    На Землю вернулись космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко, а также астронавт NASA Роберт Шейн Кимброу. Время их пребывания на станции составило 173 суток.
    Первый выход астронавтов в открытый космос в новом году
    Первый выход астронавтов в открытый космос в новом году 
    22:29 06.01.2017
    308
    Астронавтам предстоит подключить новые литий-ионные батареи в рамках модернизации системы энергоснабжения станции. Астронавты Кимброу и Уитсон будут работать на внешней поверхности МКС в течение примерно шести с половиной часов.
    Астронавты на МКС притворились манекенами
    Астронавты на МКС притворились манекенами 
    12:57 30.12.2016
    86
    Астронавты Международной космической станции поддержали акцию #MannequinChallenge, которая ранее получила вирусную популярность в сети, и притворились манекенами.
    Вид с борта МКС
    Космический грузовик Cygnus покинул МКС – НАСА
    15:59 21.11.2016
    56
    Как отмечается, сначала на борту грузовика пройдет эксперимент по поведению огня в космосе, затем с борта корабля будет осуществлен запуск малых спутников.
    Переход экипажа корабля Союз МС-03 на борт МКС
    Переход экипажа "Союз МС-03" на борт МКС 
    10:34 20.11.2016
    231
    Космонавты, прибывшие на пилотируемом корабле "Союз МС-03", после проверки герметичности стыковки и выравнивания давления открыли переходной люк и перешли на борт МКС.
    Первая в истории панорамная съемка на орбите Земли. Видео
    Первое в истории панорамное видео с орбиты 
    14:25 18.11.2016
    218
    В рамках спецпроекта "Космос 360" телеканал RT первым в мире покажет видео, снятое на борту Международной космической станции (МКС) в инновационном формате 360 градусов.
    Старт космического корабля Союз к МКС
    Старт космического корабля "Союз" к МКС 
    10:33 19.03.2016
    480
    Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз ТМА-20М", на борту которого находится новый экипаж Международной космической станции (МКС), стартовала с Байконура в пятницу вечером.
    Член основного экипажа МКС-47/48 космонавт Роскосмоса Алексец Овчинин
    Экипаж корабля "Союз ТМА-20М" перешел на борт МКС
    07:51 19.03.2016
    189
    В ходе новой экспедиции на МКС будут реализованы медицинские, биологические, биотехнологические программы, а также съемки Земли и жизни на МКС в образовательных целях.
    Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с транспортным пилотируемым кораблем Союз ТМА-20М с космодрома Байконур
    "Союз ТМА-20М" с новым экипажем МКС запущен с Байконура
    23:54 18.03.2016
    344
    Корабль уже отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-ФГ". Стыковка "Союза" с МКС намечена через шесть часов после старта в 05.12 по Киеву в автоматическом режиме.
    Экипаж МКС 54/55 провел тренировку по выживанию в зимнем лесу
    Тренировка экипажа МКС по выживанию в зимнем лесу 
    10:21 03.02.2016
    88
    Тренировка по выживанию проводилась в рамках отработки действий экипажей космических кораблей после посадки в условиях лесисто-болотистой местности в зимний период.
    Астронавт Тим Пик готовит яичницу в условиях невесомости
    Астронавт Тим Пик готовит яичницу в условиях невесомости 
    14:30 30.01.2016
    115
    Участник 47-й международной экспедиции на МКС британский астронавт Тим Пик показал, как приготовить яичницу-болтунью в условиях невесомости.
    Цветок в космое
    На МКС распустился первый выращенный в космосе цветок
    03:59 18.01.2016
    182
    Как сообщил астронавт NASA Скотт Келли на борту Международной космической станции распустился цветок астры-циннии. Цветы высадил в прошлом году другой астронавт - Челл Линдгрен.
    Выход членов экипажа МКС в открытый космос
    Выход членов экипажа МКС в открытый космос 
    22:48 15.01.2016
    231
    На видео показано, как астронавт NASA Тим Копра и астронавт Европейского космического агентства Тим Пик работают в открытом космосе. Для Тима Пика выход в открытый космос является дебютным.
    Фотосессия перед премьерой следующей части Звездных войн в Токио.
    Экипаж МКС возьмет на орбиту новый эпизод космической саги "Звездные войны"
    08:42 14.12.2015
    68
    Космический корабль "Союз ТМА-19М" с международным экипажем в составе Юрия Маленченко (Роскосмос), Тимоти Копра (NASA) и Тимоти Пика (Европейское космическое агентство) отправится на МКС 15 декабря. Экипаж проведет на орбите около 7 месяцев.
    Приземление спускаемого аппарата Союз ТМА-17М с экипажем МКС-44/45
    Прибытие космонавтов МКС на Землю 
    12:54 12.12.2015
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    Вернувшийся с МКС экипаж выполнил на орбите более 50 научных экспериментов. Многие из них имели важное прикладное значение для науки, медицины и человечества в целом.
    Приземление корабля с экипажем МКС. Видео
    Возвращение трех членов экипажа МКС на Землю 
    07:52 12.12.2015
    152
    Вернувшийся с МКС экипаж выполнил на орбите более 50 научных экспериментов. Многие из них имели важное прикладное значение для науки, медицины и человечества в целом.
    Вид с борта МКС
    Запасов провианта на МКС хватит до 12 апреля - НАСА
    22:32 02.12.2015
    89
    За последние 13 месяцев экипаж МКС трижды не получал рассчетных грузовых поставок. В октябре 2014 года в результате крушения ракеты Antares был потерян грузовик Cygnus.
    Космос
    Астронавты NASA завершили 7-часовые работы в космосе и вернулись на МКС
    22:08 28.10.2015
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    Астронавты проложили два кабеля для будущего стыковочного узла, к которому будут осуществлять стыковку американские космические корабли, смазали манипулятор Канадарм-2, установили термоизолирующее покрытие на магнитный альфа-спектрометр (AMS).
    Вид с борта МКС
    Американские члены экипажа МКС вышли в открытый космос - NASA
    15:28 28.10.2015
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    По информации ведомства, астронавты покинули модуль "Квест", завершили перемещение оборудования и в ближайшее время приступят к выполнению поставленных задач.
    Президент США Барак Обама
    Обама позвонил на МКС, чтобы поздравить астронавта Келли
    05:58 20.10.2015
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    Командир МКС Скотт Келли установил рекорд пребывания на борту МКС среди американских астронавтов в пятницу, 16 октября, когда он провел свой 382 день в космосе.
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